Premiera biznesowego flagowca za 199 dolarów. Blackview A200 Pro z układem Helio G99, wyświetlaczem AMOLED i aparatem 108 MP

Blackview wkroczyło na rynek z nową serią smartfonów, dostosowaną do potrzeb użytkowników oczekujących wydajności, funkcjonalności i elegancji. Firma ma przyjemność ogłosić globalną premierę swojego pierwszego flagowego telefonu biznesowego z wyświetlaczem AMOLED - Blackview A200 Pro. Model ten posiada nie tylko zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 2,4K 120 Hz, ale jest również wyposażony w aparat 108 MP, całkowicie nowy DokeOS 4.0 oparty na systemie Android 13, procesor Helio G99 i funkcję szybkiego ładowania 66W.

Blackview A200 Pro wyróżnia się elegancką, symetryczną, zakrzywioną obudową oraz aparatem z dwoma obiektywami. Urządzenie dostępne jest w odcieniach: Daybreak Blue, Meteor Purple i Polar Night Black. Poza urzekającym wyglądem, BlackviewA200 Pro oferuje najwyższej klasy wyświetlacz, aparat, zoptymalizowany systemem operacyjny, wydajny procesor i pojemną baterię. Blackview A200 Pro otrzymał zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 2.4K o przekątnej 6,67 cala, chroniony przez powłokę Corning Gorilla Glass 5, a pracujący z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Będzie to odczuwalne zwłaszcza podczas konsumpcji multimediów i grania. Ekran o szczytowej jasności 1300 nitów zapewnia wyraźny obraz nawet w intensywnym świetle słonecznym. Dodatkowo, certyfikat TÜV SÜD for Low Blue Light zapewnia redukcję niebieskiego światła. Głośnik Smart-PA Box zapewnia z kolei czysty dźwięk, a optyczny czujnik odcisków palców na wyświetlaczu zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do zawartości smartfona.

Aby umożliwić użytkownikom uchwycenie cennych wspomnień, Blackview A200 Pro został wyposażony w aparat 108 MP Samsung ISOCELL HM6, zapewniający wysokiej jakości zdjęcia o każdej porze dnia. Szerokokątny obiektyw 8 MP 117° uchwyci rozległe krajobrazy, a makroobiektyw 2 MP najdrobniejsze szczegóły. Entuzjaści selfie będą zachwyceni przednim aparatem Samsung 16 MP, zapewniającym olśniewające zdjęcia w dowolnym momencie. Dzięki najnowszemu algorytmowi ArcSoft 6.0 użytkownicy mogą też korzystać z ulepszonych trybów: HDR i Super Night. Blackview A200 Pro pozwala także na nagrywanie wideo w jakości 2K 30 FPS. Jeśli chodzi o czas pracy, Blackview A200 Pro posiada baterię o pojemności 5050 mAh, oferując imponujący czas czuwania do 576 godzin i 9 godzin strumieniowania wideo. A dzięki możliwości superszybkiego ładowania 66 W, można go naładować od 30% do 80% w 20 minut.

Źródło: Blackview