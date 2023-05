PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil może zbytnio się nagrzewać. Zidentyfikowano przyczynę problemu

Karty graficzne Radeon RX 7900 XTX Red Devil to topowa propozycja firmy PowerColor, opierająca się na tradycyjnym chłodzeniu. Okazuje się, że niektóre egzemplarze są obarczone pewną wadą, za sprawą której układ zbytnio się nagrzewa. Chodzi tutaj przede wszystkim o rażącą dysproporcję pomiędzy temperaturą tak zwanego Hot Spot, a temperaturą samego układu. Wynosi ona w niektórych przypadkach nawet 30 °C, co jest wartością zbyt wysoką.

Zidentyfikowano przyczynę występowania zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy GPU, a tak zwanym Hot Spot w karcie graficznej PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil. Problemem jest przede wszystkim rozłożenie i jakość pasty termoprzewodzącej wykorzystanej przez producenta.

Przyjrzeć się sprawie postawił Igor Wallossek z serwisu igor'sLAB. Zanotowana przez niego podczas rozgrywki w Borderlands 3 temperatura GPU wynosiła 80 °C. Hot Spot sięgnął zaś nawet 110 °C. Spore różnice pomiędzy tymi dwoma odczytami nie są niczym nadzwyczajnym. W przypadku referencyjnego Radeona RX 7900 XTX sięgają 18-19 °C. Model Nitro+ od firmy Sapphire cechuje się różnicą wynoszącą około 22 °C. Wartość osiągnięta w przypadku karty z serii Red Devil jest jednak zbyt wysoka.

Po odpowiednim zdemontowaniu układu chłodzenia, uwagę przykuło zwłaszcza nieregularne rozprowadzenie pasty termoprzewodzącej na GPU. Co ważne, problemem nie jest jej zbyt mała ilość, tylko to, że fragmenty chipu graficznego nie zostały w ogóle nią pokryte. Wątpliwości budzi także jakość preparatu. Jak donosi Wallossek, pasta jest zbyt płynna. Diagnozę potwierdza także inspekcja układu chłodzenia, który był dodatkowo nieodpowiednio przykręcony.

Właściciel portalu postanowił oczywiście wyczyścić układ graficzny oraz jego chłodzenie i w prawidłowy sposób nałożyć dobrej jakości pastę termoprzewodzącą. Następnie całość została złożona w odpowiedniej kolejności. Przedsięwzięcie okazało się warte zachodu. Temperatura GPU spadła pod obciążeniem do około 75 °C. Hot Spot zaś nie przekraczał 95 °C. Wymiana pasty pozwoliła zatem zmniejszyć różnicę pomiędzy wskazaniami do 20 °C. Warto podkreślić, że omawiany przypadek nie jest odosobniony. Problem wydaje się bardziej rozpowszechniony. Przyznaje to sama firma PowerColor, która stwierdziła uchybienia produkcyjne w części partii towaru. Wadliwa pasta termoprzewodząca ma zostać zastąpiona przez inny produkt. Firma też bada sprawę nieprawidłowego mocowania chłodzenia.

