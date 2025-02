Tablety w 2024 roku zwiększyły swój udział na rynku. Najlepiej radzą sobie modele Apple iPad, ale inne marki też nie stoją w miejscu

Wkraczamy do świata większych urządzeń mobilnych, aby poznać statystyki, które dotyczą rynku tabletów. Za nowy raport, który odnosi się do dostaw tych urządzeń, po raz kolejny odpowiada firma Canalys. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jakie marki najlepiej radziły sobie w czwartym kwartale oraz całym 2024 roku. Nietrudno się domyślić, że na całym świecie największe udziały ma przedsiębiorstwo Apple, jednak to nie ono zanotowało największy wzrost - ten należy do chińskiej firmy.

Firma Canalys opublikowała kolejny raport, który omawia sytuację na rynku tabletów. W 2024 roku najlepiej poradziła sobie chińska firma Xiaomi, choć i tak największy udział niezmiennie przypada przedsiębiorstwu Apple. W tym roku dostawy tabletów wzrosły o 9,2% - w porównaniu z poprzednim.

Najpierw przyjrzymy się bliżej statystykom, które dotyczą dostaw tabletów w czwartym kwartale 2024 roku. Marka Apple odpowiada za ich przeważającą część, wszak mowa o niemal 17 mln egzemplarzy, co przełożyło się na udział na poziomie 42% - stanowi to wzrost w skali rokrocznej o 13,8%. Zaraz za nią znalazła się koreańska firma Samsung, która wysłała blisko 7,1 mln urządzeń - tutaj z kolei mówimy o udziale w omawianym okresie wynoszącym 17,8%, więc wzrost w tym przypadku wynosi zaledwie 3,9%. Co do tego ostatniego, to najlepiej wypadło przedsiębiorstwo Xiaomi, gdyż w 4 kw. 2024 roku odnotowało aż 51,4% wzrost.

Natomiast w 2024 roku najlepsza pozycja również przypadła dla chińskiej marki Xiaomi. W tym okresie przedsiębiorstwo wysłało trochę ponad 9,2 mln urządzeń, a jego udział wyniósł 6,2% - całościowo wskazuje to na wzrost wynoszący aż 73,1%. Żadnej innej firmie nie udało się dokonać podobnego wyczynu we wspomnianym roku. Najbliżej podobnego osiągnięcia znalazła się firma Huawei, co dobrze widać na poniższej grafice. Niekwestionowanym królem na rynku tabletów jest napomknięta już marka Apple, która w 2024 roku rozesłała niespełna 57 mln iPadów - udział rynkowy wyniósł 38,6%. Z całym raportem możemy się zapoznać pod tym adresem.

*Wzrost dostaw tabletów zanotowano w każdym rynku za wyjątkiem Ameryki Północnej.

Źródło: Canalys, Apple