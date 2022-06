POCO F4 i POCO X4 GT - smartfony z wydajnymi procesorami i głośnikami stereo już w Polsce

POCO zaprezentowało właśnie dwa nowe smartfony z całkiem wydajnymi procesorami. Mowa o POCO F4 (z układem Snapdragon 870) oraz o POCO X4 GT (z MediaTek Dimensity 8100). Oba urządzenia trafiły już do przedsprzedaży, gdzie można je nabyć za 200 zł mniej, niż w przypadku ceny regularnej, która obowiązywać będzie od 1 lipca. Kolejnym przedsprzedażowym bonusem jest 6-miesięczna ochrona ekranu - oznacza to, że w razie stłuczenia, przez pół roku będziemy mieli dostęp do darmowej wymiany wyświetlacza.

POCO zaprezentowało właśnie globalnie dwa nowe smartfony z całkiem wydajnymi procesorami. Mowa o POCO F4 (z układem Snapdragon 870) oraz o POCO X4 GT (z MediaTek Dimensity 8100).

POCO F4 (po lewej) i POCO X4 GT (po prawej)

Smartfon POCO F4 zaoferuje spory, wyraźny, a także jasny ekran AMOLED pokryty warstwą szkła Gorilla Glass 5, o szczytowej jasności równej 1300 nitów. Na wyposażeniu znajdą się także głośniki stereo napędzane przez Dolby Atmos. Główny aparat o rozdzielczości 64 MP został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, a towarzyszy mu jednostka ultraszerokokątna (8 MP) oraz makro (2 MP). Taki zestaw kamer zarejestruje wideo w rozdzielczości do 4K. Ucieszyć powinno też całkiem szybkie ładowanie, które ma pozwolić na "nakarmienie" akumulatora od 0 do 100% już w 38 minut. "Słuchawka" oferuje także łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC.

POCO F4 POCO X4 GT Ekran 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px,120 Hz 6,6", LCD, 2460 x 1080 px, 144 Hz Procesor Snapdragon 870 5G MediaTek Dimensity 8100 Pamięć RAM 6/8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128/256 GB UFS 3.1 Kamera tylna 64 + 8 + 2 MP Kamera przednia 20 MP Akumulator 4500 mAh, 67 W 5080 mAh, 67 W Wymiary i waga 76 x 163 x 8 mm, 195 g 74 x 163 x 9 mm, 200 g Cena w przedsprzedaży 6/128 GB - 1999 zł

8/256 GB - 2199 zł 8/128 GB - 1699 zł

8/256 GB - 1899 zł Cena regularna 6/128 GB - 2199 zł

8/256 GB - 2399 zł 8/128 GB - 1899 zł

8/256 GB - 2099 zł

POCO F4

POCO X4 GT powtarza kilka z cech modelu F4. M.in. obecność NFC, głośniki stereo z Dolby Atmos, ten sam zestaw aparatów czy czytnik linii papilarnych na boku urządzenia. Ma już jednak nie tak jasny ekran LCD (do 650 nitów), nadrabiając za to odświeżaniem na poziomie 144 Hz. POCO X4 GT to także przyzwoicie duża bateria 5080 mAh z równie szybkim co w modelu F4 ładowaniem. Co ciekawe, producent zdecydował się uraczyć ów smartfon portem podczerwieni. Także i w tym modelu ekran chroniony jest przez warstwę chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass 5. Oba modele łączy niestety brak wyraźnie określonej klasy odporności IPx. W przypadku obu nowości producent uwypukla za to obecność sporych komór parowych, które mają zapewniać niskie temperatury sprzyjające m.in. graczom.

POCO X4 GT

Źródło: Xiaomi, PurePC