PlayStation Polska mierzy się z ogromną falą zwolnień. Nasz rodzimy oddział może niebawem zostać zlikwidowany

Marka PlayStation nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. W ostatnich tygodniach pisaliśmy o sporej awarii usług sieciowych PS Network, a do tego dochodzi niezbyt dobrze przyjęty pokaz State of Play oraz narzekania graczy na niewielką liczbę ogłoszonych gier. To jednak nie koniec złych informacji. Dziś rano w sieci gruchnęła wiadomość, że polski oddział PlayStation mierzy się z ogromną falą zwolnień. Co to może oznaczać?

W aktualnej sytuacji likwidacja rodzimego oddziału PlayStation jest całkowicie realnym scenariuszem. Wydaje się jednak, że nie będzie mieć to wpływu na powstawanie polskich wersji językowych nadchodzących gier.

Okazuje się, że kluczowe osoby w PlayStation Polska zostały już zwolnione, a potwierdzenie tego można znaleźć na portalu LinkedIn. Na ten moment zabrakło komentarza Sony w tej sprawie, jednak nie ulega wątpliwości, że w aktualnej sytuacji likwidacja rodzimej filii jest całkowicie realnym scenariuszem. Trudno na ten moment oszacować, jak wielka byłaby to strata dla graczy. Profil PlayStation Polska był dotąd bardzo aktywny w social mediach, a w przeszłości oddział ten nie raz organizował specjalne wydarzenia czy konkursy.

Nie ma to wpływu na polskie tłumaczenia. Polskie PlayStation tym się nie zajmowało. Szkoda bardzo, że oddział został rozwiązany, ale akurat polskie wersje nie powinny być zagrożone. — Ryszard Chojnowski (@Ryslaw) February 20, 2025

Wydaje się jednak, że na całym zdarzeniu nie ucierpią ci gracze, którzy po prostu oczekują gier Sony w polskiej wersji językowej. Polski oddział PlayStation rzekomo w ogóle nie miał wpływu na powstawanie tłumaczeń (bądź ich jakość). Choć więc informacja o zwolnieniach ma rzecz jasna negatywny wydźwięk, to jednak zwykli gracze raczej nie mają powodów do obaw. Tak czy owak, do momentu publikacji oficjalnego oświadczenia w tej sprawie możemy tylko domyślać się, o co w tym wszystkim chodzi.

Źródło: Daniel Kucner (@GoDlikePL), Ryszard Chojnowski (@Ryslaw)