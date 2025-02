Weendowe problemy PlayStation Network. Po kilkunastu godzinach funkcje zaczynają powoli wracać

Dawno nie mieliśmy podobnej sytuacji. Czego by nie mówić o Sony, przez większość czasu nie miewają jakichś wielkich problemów ze swoimi sieciowymi usługami, koniecznymi czy to do szeroko pojętej gry online, czy innych spraw. Tym razem jednak co najmniej połowa weekendu nie jest najszczęśliwsza dla posiadaczy konsol PlayStation. I nie mówimy bynajmniej o jakimś drobnym regionie, tylko ogólnoświatowej sieci. Prace naprawcze najwyraźniej trwają.

W nocy z 7 na 8 lutego PlayStation Network przestało działać. Obecnie część funkcji została naprawiona, wciąż jednak mają pojawiać się problemy.

Co jakiś czas zdarzają się pewne drobne problemy związane z PlayStation Network. Przykładowo, swoje usterki miewa prędkość pobierania plików. Jednak globalne kłopoty z szeroko pojętą łącznością już nie są takie powszechne. Jak się okazuje, Sony zdaje sobie sprawę z tych kłopotów, jednak poza oszczędnym komunikatem dotąd nie rozwinęli tematu. Przez poprzednie godziny pewnym użytkownikom udawało się wejść online, ale rozgrywka w sieci była niemożliwa. A warto zwrócić uwagę na to, że trwa beta Monster Hunter Wilds.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 8, 2025

W chwili pisania tego tekstu choć wygląda na to, że wszystko zdaje się powolutku wracać do normy, jak wynika z komunikatu na stronie pewne funkcje PlayStation nadal mogą nie działać prawidłowo. Przypomina to trochę kwiecień 2011 roku, gdy wszystko stanęło na 21 dni. Wtedy przyczyną był atak hakerów, a ich ofiarą stało 77 milionów kont. Sony zorganizowało potem akcję Welcome Back, oferującą m.in. miesięczne członkostwo w PS Plus oraz darmowe gry. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem nie czeka nikogo powtórka z rozrywki.

Źródło: WCCFtech, Sony