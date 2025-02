Age of Mythology: Retold oraz Age of Empires II: Definitive Edition zmierzają na konsole PlayStation 5

Gry z gatunku RTS to dzisiaj prawdziwa rzadkość. Nowe produkcje tego typu pojawiają się niemal wyłącznie w segmencie gier niezależnych, a ostatnią naprawdę dużą i wysokobudżetową produkcją z tego gatunku był Starcraft II: Legacy of the Void z 2015 roku. Czasami jednak RTS-y dają o sobie przypomnieć, czego dowodem jest dosyć nieoczekiwana informacja, że gry Age of Mythology: Retold oraz Age of Empires II: Definitive Edition trafią na konsole PlayStation 5.

Gra Age of Mythology: Retold zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 już w marcu. Age of Empires II: Definitive Edition trafi na tę platformę nieco później. Obie gry są od pewnego czasu dostępne na Xbox Series X|S.

Gry z gatunku RTS nigdy nie były domeną konsol. Wynika to między innymi ze specyfiki sterowania w tych tytułach. Sprawna i wygodna rozgrywka wymaga zwykle klawiatury i myszki. Nie zmienia to faktu, że przypadki wydawania tego typu produkcji na konsolach zdarzają się. Z pewnością jednak zapowiedź Age of Mythology: Retold oraz Age of Empires II: Definitive Edition na konsole PlayStation 5 można poczytywać jako zaskoczenie. Wpisuje się to mimo wszystko dobrze w politykę otwarcia Microsoftu na sprzęt Sony, gdyż prawa do obu tych tytułów należą do firmy z Redmond. Należy odnotować, że Age of Mythology: Retold i Age of Empires II: Definitive Edition zostały w przeszłości wydane na Xbox Series X|S (a ta druga także na Xbox One), zatem twórcy mają już interfejs przystosowany do wymogów gamepadów.

Age of Mythology: Retold to w praktyce bardzo solidny remaster gry, która zadebiutowała pierwotnie w 2002 roku. Wersja na PlayStation 5 zostanie wypuszczona już 4 marca. Dotyczy to także nowego dodatku Immortal Pillars, który wprowadza bogów z chińskiego panteonu, nowe mapy, jednostki mityczne i kilka innych funkcji. Age of Empires II: Definitive Edition, które uznawane jest za jednego z najlepszych RTS-ów w historii, pojawi się na konsolach Sony nieco później, bo w drugim kwartale bieżącego roku. Na PlayStation 5 trafi oczywiście cała zawartość, która dostępna jest na PC-tach oraz Xbox Series X|S. Warto też wspomnieć, że gracze Age of Empires IV także mogą spodziewać się nowej zawartości. Na 2025 rok planowane są dwa DLC. Pierwsze zatytułowane "Knights of Cross and Rose" powinno ukazać się tej wiosny. Data premiery drugiego nie została jeszcze podana.

