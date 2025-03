PlayStation Days of Play 2024 - startuje wielka promocja na gry i nie tylko. Przygotowano masę atrakcji dla graczy

Już od kilku lat Sony rozpoczyna o tej porze roku wyczekiwany przez wielu graczy okres promocyjny Days of Play. Nie inaczej jest również teraz. Zapowiedziano właśnie tegoroczną odsłonę, podczas której gracze mogą kupić w atrakcyjnych cenach gry, subskrypcje PS Plus, a także konsole czy akcesoria. Startuje ona już za kilka godzin, więc z konkretnymi propozycjami musimy się jeszcze wstrzymać, ale już sama zapowiedź Days of Play 2024 prezentuje się bardzo interesująco.

Days of Play 2024 to doskonała okazja na zakup gier z listy życzeń czy przedłużenie subskrypcji PS Plus. Poza tym jednak przygotowano sporo innych atrakcji dla graczy. Akcja startuje 29 maj o 00:01, a kończy się 12 czerwca o 23:59.

Oficjalny start całej akcji będzie miał miejsce dnia 29 maja o godzinie 00:01. Całość potrwa do 12 czerwca do 23:59. Warto podkreślić już na starcie, że każdego dnia mają być oferowane różne promocje na gry, dlatego wypada sprawdzać je codziennie. Można oczekiwać też promocji na konsole, pudełkowe gry czy akcesoria w polskich sklepach. Poza tym jednak na graczy czeka masa atrakcji. Dostępne będą specjalne awatary, uruchomione mają być także społecznościowe wyzwania Days of Play, po których ukończeniu mają być dostępne nagrody odebrania w ramach PlayStation Stars. Ponadto subskrybenci PlayStation Plus będą mogli wziąć udział w turnieju EA Sports FC 24 (start 1 czerwca), w którym do wygrania jest 1500 dolarów, a także nagrody rzeczowe (DualSense Edge, Pulse Elite, PS Portal). Finaliści mają zaś szansę zdobycia biletów na finał Ligi Mistrzów UEFA 2025.

Tegoroczne Days of Play to także dobra okazja do wykupienia subskrypcji na PS Plus. Nowi gracze od 29 maja do 9 czerwca mogą zaoszczędzić 30% na 12-miesięcznym planie, a aktualni subskrybenci mogą ze zniżką podnieść próg swojego pakietu do PS Plus Extra (-25%) lub Premium (-30%). Przy okazji dodano także nowe gry do usługi. Wszystkie osoby posiadające PS Plusa już od 4 czerwca będą mogły przypisać do swojego konta następujące gry:



SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Nie zabrakło też nowości dla tych, którzy mają droższe pakiety. Do ogólnego Katalogu gier dodane będą następujące tytuły:



Dredge (dostępne od 29 maja)

Lego Marvel Super Heroes 2 (od 31 maja)

Cricket 24 (od 5 czerwca)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (od 7 czerwca)

Posiadacze opcji Premium mogą liczyć także na następujące klasyki oraz gry kompatybilne z PS VR2:



Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (od 6 czerwca)

Walkabout Mini Golf (od 6 czerwca)

Synth Riders (od 6 czerwca)

Before Your Eyes (od 6 czerwca)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 (od 6 czerwca)

Tomb Raider Legend (od 11 czerwca)

Star Wars: The Clone Wars (od 11 czerwca)

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (od 11 czerwca)

