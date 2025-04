Phanteks Glacier One D30 X2 - premiera dużych i wydajnych chłodzeń cieczą typu AiO z wentylatorem dla sekcji VRM

Phanteks to jedna z nielicznych europejskich firm, a dokładnie holenderska, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości osprzętu komputerowego. Przedsiębiorstwo ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży odświeżonej wersji chłodzeń cieczą typu AiO z serii Glacier One, które wykorzystują wentylatory o grubości 30 mm. Choć mówimy o zmianach w gruncie rzeczy kosmetycznych, to pojawił się wentylator zintegrowany z blokiem do chłodzenia sekcji VRM płyt głównych.

Phanteks Glacier One D30 X2 to odświeżona seria chłodzeń cieczą typu AiO w rozmiarach 360 i 420 mm, wyposażona w blokopompę ze wbudowanym wentylatorem przeznaczonym do chłodzenia sekcji VRM oraz nośników M.2.

Phanteks wprowadził do sprzedaży odświeżoną serię chłodzeń cieczą typu AiO. Glacier One D30 X2, choć różni się od poprzednika głównie zmianami kosmetycznymi, wprowadza istotne udoskonalenie w postaci wentylatora umieszczonego na blokopompie. Jego zadaniem jest chłodzenie sekcji VRM oraz nośników M.2 na płycie głównej, co według producenta pozwala obniżyć temperaturę odpowiednio o około 6°C i 3°C. Zaskakiwać może jednak brak informacji o prędkości obrotowej i głośności tego wentylatora, zwłaszcza przy tak szczegółowo opisanej specyfikacji na stronie producenta. Udoskonalono również rozmieszczenie i kształt żeberek chłodnicy, co ma przełożyć się na wyższą efektywność odprowadzania ciepła. Za chłodzenie odpowiadają estetyczne wentylatory Phanteks D30 o grubości 30 mm z funkcją łączenia łańcuchowego (daisy-chain) w autorskim systemie Nexlinq.

Phanteks Glacier One 360 D30 X2 Phanteks Glacier One 420 D30 X2 Wentylatory D30-120 D-RGB

(250 - 2000 RPM) D30-140 D-RGB

(250 - 1800 RPM) Sockety Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 /

1150 / 1151 / 1155 LGA 1851 / 1700 / 1200 /

1150 / 1151 / 1155 Sockety AMD AM5 / AM4 AM5 / AM4 Długość węży 400 mm 400 mm Wymiary chłodnicy (dł. x szer. x wys.) 397 x 120 x 27 mm 456 x 138,5 x 27 mm Wymiary bloku (dł. x szer. x wys.) 85,5 x 80,9 x 65,9 mm 85,5 x 80,9 x 65,9 mm Obroty pompy 3100 RPM 3100 RPM Poziom generowanego dźwięku pompy (100% PWM) 20 dB(A) 20 dB(A) Poziom generowanego dźwięku wentylatorów (100% PWM) 35,13 dB(A) Brak danych Możliwość dolania cieczy Nie Nie Waga 1,87 kg Brak danych Gwarancja 5 lat 5 lat Cena Czarny - 179,90 euro / 769 zł

Biały - 179,90 euro / 769 zł Czarny - 189,90 euro / 812 zł

Biały - 189,90 euro / 812 zł

Warto również podkreślić, że rodzaj zastosowanej pompy nie uległ zmianie względem poprzedniej wersji, podobnie jak użyte materiały. Nadal mamy do czynienia z miedzianą podstawą bloku oraz aluminiowymi chłodnicami o grubości 27 mm. Zwraca uwagę fakt, że w odświeżonej wersji producent podaje poziom głośności najprawdopodobniej dla zestawu trzech wentylatorów (35,13 dB(A)), podczas gdy wcześniej podawano wartość dla pojedynczego wentylatora (30,2 dB(A)). Dodatkowo producent deklaruje przepływ powietrza na poziomie 72,72 CFM, mimo że pojedynczy wentylator Phanteks D30 generuje 64,3 CFM, co może sugerować nieścisłość w specyfikacji. Mimo to zastosowanie grubszych wentylatorów powinno przełożyć się na wyższą wydajność chłodzenia lub cichszą pracę względem konkurencyjnych konstrukcji. Chłodzenia Glacier One D30 X2 w wersji 360 mm są już dostępne w sprzedaży, natomiast warianty 420 mm trafią na rynek w maju 2025 roku, w cenach podanych w powyższej tabeli.

Źródło: Phanteks