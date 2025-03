OnePlus Buds Pro 3 - słuchawki dokanałowe, które powstały we współpracy z Dynaudio. Obsługa LHDC, ANC oraz Spatial Audio

Oficjalna premiera nowych słuchawek dokanałowych od chińskiego przedsiębiorstwa OnePlus jest już za nami. OnePlus Buds Pro 3 mają zaoferować lepszy dźwięk od swoich poprzedników, gdyż tym razem firma współpracowała z duńską marką Dynaudio, a na pokładzie każdej słuchawki znalazły się dwa przetworniki DAC. Zarazem spotkamy się z obsługą kodeka LHDC 5.0, lepszym ANC, a także dłuższym łącznym czasem pracy, ponieważ etui wyposażono w pojemniejszy akumulator.

Tak jak w przypadku poprzedników słuchawki One Plus Buds 3 Pro mogą skorzystać z dwóch przetworników: niskotonowego o rozmiarze 11 mm, a także wysokotonowego, którego wielkość wynosi 6 mm. Każdy z nich wspierany jest przez osobny przetwornik DAC, co ma wpłynąć na lepszą jakość audio. Obsługiwany jest przy tym wspomniany kodek LHDC 5.0, choć szkoda, że nie zdecydowano się na LDAC, który jest popularniejszy wśród smartfonów. Technologia ANC raz jeszcze jest wspierana przez trzy mikrofony, natomiast tym razem usuwanie szumów ma przebiegać nieco sprawniej, a czujnik VPU powinien zapewnić lepszą jakość rozmów nawet w gorszych warunkach. Na pokładzie znalazł się także nowszy moduł Bluetooth 5.4.

OnePlus Buds Pro 2 OnePlus Buds Pro 3 Przetwornik 11 + 6 mm Zakres częstotliwości 10 Hz - 40 kHz Impedancja 32 Ω 18 Ω ± 15%

9 Ω ±15% Czułość 108 dB 97 dB Mikrofony 3 na każdą słuchawkę 3 na każdą słuchawkę + VPU (korzysta z przewodnictwa kostnego) Czułość mikrofonu -38 dB ANC Tak / 48 dB Tak / 50 dB Norma IP (słuchawki) IP55 Moc znamionowa 10 mW Opóźnienie 94 ms Bluetooth 5.3 5.4 Obsługiwane kodeki LHDC 4.0, AAC, SBC LHDC 5.0, AAC, SBC Wymiary i waga słuchawki Brak informacji / 4,9 g 33,6 x 21,15 x 25 mm / 5,28 g Wymiary i waga etui Brak informacji / 47,3 g 64,7 x 52,45 x 25,75 mm / 50,57 g Akumulator słuchawki 60 mAh 58 mAh Akumulator etui 520 mAh 566 mAh Czas pracy AAC, ANC OFF, 50% głośność: 9 godzin (z etui 39 godzin)



AAC, ANC ON, 50% głośność: 6 godzin (z etui 25 godzin)



Brak informacji AAC, ANC OFF, 50% głośność: 10 godzin (z etui 43 godziny)



AAC, ANC ON, 50% głośność: 6 godzin (z etui 25,5 godziny)



LHDC, ANC ON, 50 głośność: 5 godzin (z etui 21,5 godziny) Czas ładowania Brak informacji Przewodowo: 70 minut

Bezprzewodowo: 2 godziny i 30 minut Cena (MSRP) 179 euro 199 euro

OnePlus chwali się tym, że słuchawki mogą działać przez maksymalnie 43 godziny. Mowa tu rzecz jasna o korzystaniu z energii, która magazynowana jest w etui — to zostało teraz wyposażone w akumulator o pojemności 566 mAh, a więc nieco większy niż wcześniej (520 mAh). Co jednak ciekawe, kiedy zostanie włączone ANC, wyniki niemalże się zrównują. Słuchawki możemy obsługiwać za pomocą dotykowych gestów, dzięki którym będziemy mogli zarządzać technologią ANC, a także poziomem głośności. Dostępny jest również tryb Spatial Audio. Słuchawki można już nabyć na stronie producenta, a w aktualnej promocji kosztują one 179 euro (link). Dostępność tej oferty jest jednak ograniczona — warto wspomnieć, że możemy także otrzymać prezent w postaci słuchawek OnePlus Nord Buds 2.

Źródło: OnePlus