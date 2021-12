OnePlus 10 Pro zadebiutuje szybciej, niż się spodziewaliśmy. Datę premiery potwierdza sam Pete Lau, CEO firmy OnePlus

Jak wiemy, OnePlus zrezygnował już z wydawania flagowców z literką T, które zazwyczaj pojawiły się na rynku w drugiej połowie roku. To oznacza, że producent ma więcej czasu, by dopracować lub jakoś wyróżnić swoje kolejne smartfony z pełną cyfrą w nazwie. Nic dziwnego zatem, że dotychczasowe przecieki na temat modeli OnePlus 10 zapowiadają zmiany w designie. Całkowicie przeprojektowane zostaną plecki urządzenia. Zamiast klasycznej i do bólu wtórnej wysepki na aparaty mamy otrzymać... wielką, oryginalną wyspę, która zajmie prawie całą górną połowę obudowy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak takie rozwiązanie będzie prezentować się na żywo, jednak na pokaz smartfona będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Premiera OnePlusa 10 Pro tuż tuż. Szkoda tylko, że doniesienia dotyczące globalnej dostępności smartfona są już znacznie mniej pozytywne - okazuje się, że na pojawienie się urządzenia w sklepach w naszej części świata możemy czekać aż do kwietnia.

Na szczęście tym razem OnePlus nie ma zamiaru zwlekać z premierą flagowców. Model 10 Pro zostanie pokazany już w styczniu 2022 roku, a więc to kwestia maksymalnie kilku tygodni. Ba, możliwe nawet, że zapowiedź odbędzie się już 5 stycznia, o czym jakiś czas temu donosił Max Jambor. Najnowsza wiadomość o styczniowym debiucie tym razem nie jest jednak plotką - ogłosił ją sam Pete Lau (CEO OnePlusa) za pośrednictwem serwisu Weibo. Pozostaje tylko pytanie, co z podstawowym OnePlusem 10, jednak nie ulega wątpliwości, że taki model powstanie i prędzej czy później także doczeka się prezentacji. Dokładną datę premiery i resztę szczegółów mamy poznać na tydzień przed wydarzeniem.

OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Ekran 6,7 cala LTPO 120 Hz, 1440 x 3216 pix 6,7 cala LTPO 120 Hz, 1440 x 3216 pix Procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 Aparat 48 + 50 + 8 MP (z funkcją Hasselblad) 48 + 50 + 8 + 2 MP (z funkcją Hasselblad) Przednia kamerka 32 MP 16 MP Bateria 5000 mAh 4500 mAh System Android 12 Android 11 Wymiary ? 163,2 x 73,6 x 8,7 mm Premiera styczeń 2022 r. 23 marca 2021 r.

Szkoda tylko, że doniesienia dotyczące globalnej dostępności OnePlusa 10 Pro są już znacznie mniej pozytywne - okazuje się, że na pojawienie się urządzenia w sklepach w naszej części świata możemy czekać aż do kwietnia. Do tego czasu część użytkowników może zapomnieć o nowym OnePlusie i kupić nowego flagowca od Xiaomi czy Samsunga. Nie ma co jednak zawczasu wyrokować - musimy poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

Źródło: GSMarena, Weibo