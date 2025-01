Odkurzacze marki Roborock w świetnej promocji tylko przez krótki czas! Autonomiczny S8 i S7 MAX Ultra oraz ręczny Dyad Pro

Od teraz, tylko do 22 września 2023 r. (sobota), możesz skorzystać z niezłej promocji na roboty sprzątające marki Roborock. Mowa o modelach S8, S7 MAX Ultra oraz o Dyad Pro. Jeśli się pospieszysz, przy zamówieniu możesz też zgarnąć gratisy o wartości aż 138 euro. Warto więc nie wahać się z decyzją o zakupie. A o tym, który z odkurzaczy wpasuje się w Twoje wymagania, doczytasz już poniżej.

Od teraz, tylko do 22 września 2023 r. (sobota), możesz skorzystać z niezłej promocji na roboty sprzątające marki Roborock. Mowa o modelach S8, S7 MAX Ultra oraz o Dyad Pro. Są też wartościowe gratisy.

Roborock S8 to flagowy robot odkurzający producenta, wyposażony w moc ssania 6000 Pa i obrotowe, podwójnie gumowane szczotki główne, które dokładnie usuwają kurz z podłogi lub dywanu i redukują wplątywanie się włosów. Ściereczka do mopowania ma z kolei strefę wibracji wynoszącą 3000 drgań na minutę, co ułatwia usuwanie uporczywych plam. Dzięki wysoce precyzyjnemu systemowi widzenia 3D, kamerze i systemowi obrazowania w podczerwieni, przeszkody na podłodze są rozpoznawane i omijane nawet w ciemnych pomieszczeniach. Gdy czujnik ultradźwiękowy wykryje dywan, mop podnosi się o 5 mm, skutecznie zapobiegając jego zamoczeniu. S8 obsługuje także spersonalizowane czyszczenie - można więc użyć mapy 3D zbudowanej uprzednio w aplikacji mobilnej, aby zobaczyć trasy czyszczenia lub ustawić strefy zakazu. Wszystko po to, aby pomieszczenie było jak najczystsze. Robot ma akumulator o wielkości 5200 mAh i jest w stanie pracować przez 180 minut na jednym ładowaniu.

W okresie trwania kampanii promocyjnej, z kodem GKB23SS25 wpisanym podczas zamawiania urządzenia, kupisz robota próżniowego Roborock S8 w obniżonej cenie wynoszącej 2495 zł i otrzymasz aż 52 gratisy o łącznej wartości 130 euro. Są to: 12x szczotka boczna + 12x filtr + 24x ściereczka do mopa + 4x odłączane szczotki główne. Zamów robota Roborock S8 w promocyjnej cenie z gratisami klikając tutaj.

Roborock S7 Max Ultra jest w stanie wyczyścić podłogi, a następnie samodzielnie wypłukać mopa i stację bazową, co czyni go naprawdę wartym polecenia produktem. Wysoka moc ssania 5500 Pa z łatwością zbiera włosy, okruchy, a nawet mniejsze kamienie z dywanów. Wysoka prędkość wibracji ściereczki mopa szybko usuwa uporczywe plamy. Po powrocie do stacji bazowej mop zostaje podniesiony, by powrócić do stacji bazowej w celu wyczyszczenia, a następnie wysuszenia ciepłym powietrzem, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Automatycznie odbywa się także mycie stacji bazowej oraz opróżnanie pojemnika na kurz. Wszystko, co musisz robić, to okresowo dolewać świeżą wodę, opróżnić wodę brudną oraz wymienić worek na kurz. S7 Max Ultra jest wyposażony w nawigację laserową LiDAR i funkcję unikania przeszkód w podczerwieni. Za pomocą aplikacji można również utworzyć osobisty harmonogram sprzątania, taki jak podział na strefy, ustawienie sekwencji sprzątania, trybów sprzątania itp. i sterować nim za pomocą asystenta głosowego.

W okresie trwania kampanii promocyjnej, z kodem GKB23SS25 wpisanym podczas zamawiania urządzenia, kupisz robota próżniowego ze stacją bazową w obniżonej cenie wynoszącej 4393 zł i otrzymasz aż 52 gratisy o łącznej wartości 138 euro. Są to 4 x szczotka główna + 12 x szczotka boczna + 12 x ściereczka do mopa + 12 x filtr + 12 x worek na kurz. Zamów robota Roborock S7 Max Ultra w promocyjnej cenie z gratisami klikając tutaj.

Roborock Dyad Pro to dla odmiany odkurzacz nie autonomiczny, a ręczny. Ma za to potężną moc czyszczenia. Oprócz dużej mocy ssania wynoszącej aż 17 000 Pa, jest wyposażony w trzy szczotki walcowe, które podczas pracy znajdują się blisko 1 mm od ściany, co oznacza możliwie dokładne czyszczenie także na obrzeżach pomieszczeń. Odkurzacz dostosowuje ponadto automatycznie moc ssania oraz ilość wody - wszystko w zależności od poziomu zanieczyszczenia podłoża. Po zakończonym sprzątaniu robot Dyad Pro może czyścić się samodzielnie dzięki dołączonej do zestawu podstawie, a na koniec wysuszyć szczotki walcowe za pomocą gorącego powietrza. Wszystko co należy zrobić samodzielnie to opróżnić zbiornik na brudną wodę. Dyad Pro oferuje dodatkowo wskazówki głosowe, których głośność można dostosować, a także całkowicie wyłączyć je w aplikacji.

W okresie trwania kampanii promocyjnej, z kodem GKB23SS25 wpisanym podczas zamawiania urządzenia, kupisz robota Roborock Dyad Pro w obniżonej cenie wynoszącej 1545 zł i otrzymasz 10 gratisów o łącznej wartości 133 euro. Są to 2 sztuki długiej szczotki + 4 sztuki krótkiej szczotki + 4 sztuki filtra. Zamów robota Roborock Dyad Pro w promocyjnej cenie z gratisami klikając tutaj.