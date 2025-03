Obudowa komputerowa be quiet! Dark Base 701 - przewiewna konstrukcja, która zapewnia prosty montaż podzespołów

Do oferty niemieckiego producenta be quiet! wkrótce dołączy kolejny model obudowy komputerowej. Będzie on następcą bardzo dobrze przyjętej odsłony Dark Base 700, która jest obecna na rynku już kilka lat. Tym razem jednak skupiono się bardziej na aspektach wydajności pod kątem odprowadzania ciepła, a także łatwego dostępu i montażu poszczególnych elementów. Tytułowy be quiet! Dark Base 701 nie tylko prezentuje się bardzo gustownie, ale także oferuje całkiem sporo.

Już niebawem do sprzedaży wkroczy nowy model obudowy komputerowej od znanego niemieckiego producenta be quiet! Edycja Dark Base 701 pozwoli na łatwy montaż podzespołów, zapewni przewiewną i pojemną konstrukcję, a przy tym w zestawie otrzymamy trzy wentylatory i dwa elementy ARGB.

Konstrukcja obudowy wykonana jest częściowo ze stali oraz z tworzywa ABS. Na froncie znalazł się zdejmowany panel wraz z filtrem, z kolei za nimi ujrzymy miejsce na umieszczenie wentylatorów (jeden fabrycznie zamontowany, kolejne dwa znalazły się z tyłu i na górze), których łącznie może być aż osiem. Pod górną pokrywą znajdziemy wyciąganą szynę, na której także można umieścić dodatkowe wentylatory. Jako że obudowa jest nastawiona na wydajne chłodzenie, wspomniane panele mają strukturę siatki. Z boku natomiast mamy do czynienia ze standardową taflą szkła hartowanego. Warto wspomnieć także o podświetleniu ARGB, które znajdziemy z przodu - może się ono dostosować z innymi komponentami na płycie głównej. Nie zabrakło także elementu, do którego podłączymy omawiane wentylatory oraz podświetlenie i będziemy w stanie wygodnie nimi sterować.

be quiet! Dark Base 701 Black Typ obudowy Midi Tower Front Siatka Bok Szkło hartowane Materiały Stal (SGCC), ABS Kompatybilność z płytami głównymi E-ATX 30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX Dołączone wentylatory 3 x Silent Wings 4 140 mm (1900 RPM) Miejsca na wentylatory Przód: 3 x 140 / 120 mm

Góra: 3 x 140 / 120 mm

Dół: 1 x 140 / 120 mm

Tył: 1 x 140 / 120 mm Zatoki na nośniki danych do 5 x 2,5" (3 dołączone)

do 3 x 3,5" (2 dołączone) Miejsca na dodatkowe elementy ARGB 2 Kompatybilne zasilacze PS2 ATX Porty I/O 1 x HD Audio

1 x USB 3.2 typu C

2 x USB 3.2 typu A

1 x Kontroler ARGB

1 x Kontroler wentylatorów Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm Maksymalna długość zasilacza 250 mm Maksymalna długość GPU 430 mm Pojemność 69,64 l Wymiary i waga 565 x 249 x 523 mm / 12,8 kg Cena 229 euro

Nośniki danych możemy zamontować całkowicie bez żadnych narzędzi, z kolei "tacka" na płytę główną pozwoli nam na instalację poza obudową - możemy ją także obrócić na drugą stronę. Kartę graficzną jesteśmy w stanie ulokować również w pozycji pionowej, dzięki specjalnej przejściówce (riser), która mimo wszystko nie jest dołączona do zestawu (tak jak dodatkowe koszyki na nośniki danych - HDD Cage 2). Całe okablowanie będziemy mogli wygodnie schować we wnęce, więc o schludne wnętrze nie musimy się martwić. Nowość ma zadebiutować już 14 listopada 2023 roku, z kolei cena startowa została ustalona na 229 euro.

Źródło: be quiet!