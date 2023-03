NVIDIA wypuszcza pakiet SDK dla Path Tracingu. Powszechna implementacja techniki w grach to jednak wciąż przyszłość

Powszechne zastosowanie Path Tracingu do generowania oświetlenia w grach to marzenie wielu graczy i deweloperów. NVIDIA wykonała właśnie kolejny krok na drodze do upowszechnienia tej techniki. Zadebiutował zestaw SDK do implementacji Path Tracingu przez twórców gier. Jego zastosowanie będzie na razie dosyć ograniczone, ale może posłużyć jako narzędzie, na którym zbudowane zostaną fundamenty pod przyszłe wdrożenie rozwiązania na szerszą skalę.

Udostępniony deweloperom pakiet SDK pozwala dokładnie odtworzyć fizykę źródeł światła tak, żeby uzyskana scena była jak najbliższa rzeczywistości. Osoby, które oczekują jednak rychłej implementacji techniki na skalę masową w grach wideo, mogą nieco się rozczarować. Zestaw posłuży bowiem głównie jako wyznacznik poprawności implementacji źródeł światła w poszczególnych tytułach, a także jako baza do budowy realistycznych trybów fotograficznych. Nie jest to zatem narzędzie, które na obecnym etapie uprości znacząco wdrażanie Path Tracingu do zastosowań zakładających jego wykorzystanie w czasie rzeczywistym. Z pewnością będziemy stopniowo zmierzali jednak także w tym kierunku.

W skład SDK NVIDII wchodzą następujące elementy:

DLSS 3 – dobrze znana technika służąca do ogólnego zwiększania wydajności scen,

RTX Direct Illumination - narzędzie pozwalające na próbkowanie dużej ilości dynamicznych źródeł światła,

NVIDIA Real-Time Denoisers - technika pozwalająca na wydajne odszumianie źródeł światła ze zniekształceń, które powstają w wyniku stosowania path tracingu,

Opacity Micro-Map – element zwiększający wydajność ray tracingu w scenach z dużą ilością efektów alfa,

Shader Execution Reordering – mechanizm usprawniający kolejkowanie shaderów, co przekłada się pozytywnie na wydajność scen.

NVIDIA postarała się o dołączenie wszystkich niezbędnych komponentów, dokumentacji, a także przykładowej aplikacji wykorzystującej technikę.

Path Tracing to najbardziej zaawansowana odmiana Ray Tracingu. Nie jest ona zbyt często wykorzystywana w grach z uwagi na bardzo duże wymagania sprzętowe. Do tej pory doczekaliśmy się jej implementacji w bardzo nielicznych tytułach, wśród których można wymienić Quake II RTX oraz Portal RTX. Trafiła także do nieoficjalnych modyfikacji gier Half-Life, Quake, Doom (1993) oraz Serious Sam. Rozwój Path Tracingu ciągle jednak postępuje, czego najlepszym przykładem jest zapowiedź pełnego wsparcia dla techniki w polskiej produkcji Cyberpunk 2077. Szczegóły poznamy już jutro (22 marca) podczas oficjalnej prezentacji CD Projekt RED i NVIDII w ramach GDC 2023.

Źródło: NVIDIA, VideoCardz