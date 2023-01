NVIDIA według pogłosek przygotowuje sterowniki oparte na AI. Spodziewany jest znaczący wzrost wydajności

Choć do pogłosek należy zawsze podchodzić z rezerwą, to wiele wskazuje na to, że NVIDIA pracuje nad nową generacją sterowników, które mają drastycznie zwiększyć wydajność kart graficznych. Nowa technologia ma być zoptymalizowana przez AI. Premiera spodziewana jest jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Oczekiwany jest bardzo duży przyrost wydajności. Póki co nie wiadomo, które serie kart graficznych będą wspierane.

Informacje o nowych sterownikach pochodzą od użytkownika CapFrameX, który jest autorem oprogramowania wykorzystywanego do monitorowania i analizowania liczby klatek w grach. Spodziewany przyrost wydajności ma osiągnąć w optymistycznym wariancie nawet 30%. Autor doniesień sam nieco się jednak dystansuje od tej wartości. Bardziej realistyczne wydają się zatem informacje o uśrednionym wzroście, który ma oscylować w granicach 10%. Brak niestety na razie informacji, czy wspomniany przyrost obejmie tylko najnowszą serię kart graficznych amerykańskiego producenta, czy też wykorzystanie pełnego potencjału będzie możliwe także w przypadku starszych układów. Nie wiemy także, w jaki dokładnie sposób NVIDIA planuje uzyskać tak imponujący efekt. Na oficjalne potwierdzenie informacji musimy jeszcze zaczekać.

Osiągnięcie zauważalnie wyższej wydajności dzięki sterownikom jest możliwe. Firma NVIDIA udowadnia to publikując regularnie zoptymalizowane edycje swoich sterowników pod kątem określonych premier gier. Nigdy jednak wcześniej nie mieliśmy sytuacji, w której wzrost ten będzie dotyczył większości tytułów dostępnych na rynku. Z racji rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji, czego dowodem jest chociażby korzystająca z takich rozwiązań funkcja DLSS, wydaje się prawdopodobne, że takie oprogramowanie rzeczywiście powstaje.

Nowe sterowniki oparte na algorytmach AI, niezależnie od spodziewanego przyrostu wydajności, byłyby bardzo dobrą informacją dla graczy. Nawet jeśli początki technologii nie będą tak spektakularne, jak podają doniesienia, to zbudowana zostanie solidna podstawa pod jej rozwój w przyszłości. Otwartą pozostaje jednak kwestia, czy NVIDIA nie będzie chciała przy okazji uczynić z nowych sterowników zachęty do kupna kart graficznych z serii GeForce RTX 4000. Nie wiemy także, jak na te doniesienia zareaguje konkurencja.

