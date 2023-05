NVIDIA Power Management - opublikowano oprogramowanie pozwalające na tworzenie profili poboru mocy

Opcje konfiguracji zarządzania energią w sterownikach kart graficznych NVIDII są dosyć ubogie. Wybór ogranicza się w zasadzie do dwóch pozycji: "Normalne" i "Preferuj maksymalną wydajność". Wielu użytkowników chciałoby zapewne uzyskać możliwość ustawienia dokładniejszych profili zasilania, w zależności od uruchamianej aplikacji. Rozwiązaniem może być nieoficjalne narzędzie NVIDIA Power Management (NVPMM), które doczekało się ostatnio publikacji.

Opublikowano nieoficjalne narzędzie NVIDIA Power Management (NVPMM), za pomocą którego można definiować profile poboru mocy kart graficznych. Używając oprogramowania należy jednak zachować środki ostrożności.

Karty graficzne wykorzystywane są w rozmaity sposób. Nie do wszystkich zadań i gier konieczna jest pełna moc układów. Choć GPU domyślnie starają się odpowiednio zarządzać zasilaniem w zależności od konkretnego zastosowania, to niektórzy użytkownicy chcieliby mieć stosunkowo łatwą możliwość dokładnej konfiguracji. Z pomocą może przyjść wspomniana aplikacja NVPMM, która udostępnia za pomocą interfejsu graficznego opcje charakterystyczne do tej pory dla korzystającego z linii komend NVIDIA System Management Interface.

Za pomocą narzędzia udostępnionego przez użytkownika simonmacer możliwe jest łatwe tworzenie profili poboru mocy, definiowanie limitów dla określonych aplikacji, a także adaptacyjna kontrola częstotliwości taktowania pamięci karty. Oprogramowanie jest w stanie dokonywać także podstawowego monitoringu pracy układu. Nie da się jednak z jego pomocą znieść domyślnych limitów, w ramach których GPU funkcjonuje. Użytkownik może zdefiniować trzy profile i przypisać do każdego z nich wybrane aplikacje. W momencie kiedy NVPMM wykryje, że zostają one uruchomione, automatycznie ustawia limity karty według zdefiniowanego profilu. Zamknięcie aplikacji przywraca domyślne ustawienia. Możliwe jest także skorzystanie z opcji automatycznego ustawienia limitu przy uruchamianiu systemu.

Choć aplikacja może być bardzo przydatna dla zaawansowanych użytkowników, to należy mieć na uwadze, że jest narzędziem nieoficjalnym. To oznacza, że NVIDIA nie brała udziału w jego tworzeniu i oficjalnie go nie wspiera. Wszelkie tego typu operacje są zawsze przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Trzeba też zauważyć, że trzy spośród kilkudziesięciu skanerów VirusTotal oflagowują aplikację jako potencjalnie niebezpieczną. Najprawdopodobniej jest to fałszywy alarm, bardziej ostrożni użytkownicy zechcą jednak zapewne poczekać na aktualizację, która wyeliminuje ten problem.

Źródło: Tom's Hardware