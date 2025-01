NVIDIA oraz Inworld współpracują przy tworzeniu dema Covert Protocol, w którym AI ożywi postacie niezależne

W zeszłym roku zaprezentowano technologię NVIDIA ACE for Games, która może w przyszłości pozwolić na porzucenie tradycyjnych dialogów z postaciami niezależnymi w grach na rzecz otwartych i dynamicznych konwersacji. Ich bazą będzie oczywiście sztuczna inteligencja. Podczas GTC 2024 NVIDIA zapowiedziała wraz z firmą Inworld demo technologiczne Covert Protocol. Do ożywienia postaci wykorzystane zostanie zarówno ACE for Games, jak i inne technologie.

Covert Protocol to nowe demo technologiczne NVIDII i Inworld, w którym postacie niezależne bazują na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jak przekonują twórcy, będzie to pewnego rodzaju symulacja społeczna.

Covert Protocol będzie miało formę gry, w której postawione będzie przed nami zadanie realizacji celów bazujących na wynikach konwersacji z postaciami niezależnymi. Wejdziemy w rolę prywatnego detektywa starającego się dotrzeć do sedna sprawy. Tym, co wyróżni demo NVIDII oraz Inworld będzie nie jakość grafiki, a oparcie zachowania postaci znajdujących się w świecie gry niemal w całości na sztucznej inteligencji. Amerykańska firma określa znajdujących się w demie NPC-ów mianem "cyfrowych ludzi", którzy sprawują pieczę nad kluczowymi informacjami i analizują w czasie rzeczywistym rozwój narracji.

Każda kolejna rozgrywka w Covert Protocol będzie różniła się od poprzednich. Zachowania gracza będą w czasie rzeczywistym determinowały różne wyniki interakcji z postaciami niezależnymi. Będziemy mieli zatem do czynienia z pewnego rodzaju symulacją społeczną, która do tej pory pozostawała poza zasięgiem twórców gier komputerowych. Zapowiedziane demo wykorzysta, oprócz ACE, także inne technologie. Jest wśród nich środowisko NVIDIA NeMo, które pozwala w łatwiejszy sposób budować i wdrażać modele generatywnej sztucznej inteligencji. Mowa tutaj o pakiecie, który może w przyszłości stać się bazą dla tworzenia postaci niezależnych oraz interakcji pomiędzy nimi a graczem. NVIDIA nie zapomniała także o swoich flagowych funkcjach RTX. Covert Protocol zaoferuje wsparcie dla Ray Tracingu i DLSS 3.5. Całość powstaje na Unreal Engine 5, czyli jednym z najpopularniejszych silników.

Zapowiedziane demo technologiczne da nam wgląd w to, jak mogą wyglądać gry narracyjne w stosunkowo nieodległej przyszłości. Covert Protocol będzie oferowało prawdopodobnie niewielki świat. Trudno ocenić, jak technologia spisałaby się w przypadku produkcji stawiających na świat otwarty. Można spekulować, że będzie to być może droga pozwalająca na wyeliminowanie problemu dużej powtarzalności schematów zachowania i dialogów z mniej ważnymi postaciami niezależnymi. Wydaje się, że planem minimum jest obecnie doprowadzenie do sytuacji, w której projekt sprawdzi się przy "ożywianiu" bohaterów kluczowych dla rozwoju fabuły.

Źródło: NVIDIA