NVIDIA i AMD mocno stawiają na Tajwan. Na wyspie powstaną kolejne ośrodki badawczo-rozwojowe tych firm

Tajwan ma aktualnie na tyle silną pozycję, że zachodnie firmy technologiczne coraz częściej spoglądają na ten obszar jako na potencjalne miejsce inwestycji. Nie przeszkadza im w tym nawet zagrożenie ze strony Chin, które marzą o włączeniu wyspy do swojego terytorium. NVIDIA i AMD podjęły decyzję o budowie na Tajwanie nowych ośrodków badawczo-rozwojowych, które zajmą się między innymi pracami na przyszłymi technologiami AI.

Zarówno NVIDIA, jak i AMD, planują budowę nowych ośrodków badawczo-rozwojowych na Tajwanie. Dla pierwszej z wymienionych firm będzie to już druga tego typu placówka na wyspie.

Pierwszy ośrodek R&D NVIDII funkcjonuje na Tajwanie od 2022 roku. Jest on umiejscowiony w dzielnicy Neihu, w mieście Tajpej i zajmuje się głównie rozwojem technologii powiązanych ze sztuczną inteligencją. Zapowiedziane właśnie przedsięwzięcie będzie zatem drugą placówką badawczo-rozwojową firmy na Tajwanie. Powstanie ona na południu wyspy, w mieście Kaohsiung. Umiejscowiony zostanie też tam nowy superkomputer amerykańskiej firmy (największy w regionie), którego 25% potencjału ma być zarezerwowane dla instytucji rządowych. Co ciekawe, głównym przedmiotem prac placówki także będzie sztuczna inteligencja. Widać zatem wyraźnie, że NVIDIA przygotowuje się na dalszy boom w tym segmencie rynku.

Ośrodek badawczo-rozwojowy AMD na Tajwanie jest ponoć na razie dopiero na etapie planowania. Informacji dotyczącej jego budowy amerykańska firma jeszcze oficjalne nie ogłosiła. Nie wiadomo zatem, gdzie ostatecznie powstanie. Wymienia się przy tym takie lokalizacje, jak miasta Tainan (południowo-zachodni rejon wyspy), czy wspomniany już wcześniej Kaohsiung. Szacowany koszt przedsięwzięcia to co najmniej 690 mln dolarów. Jest bardzo prawdopodobne, że AMD skorzysta przy tym z dofinansowania ze strony tajwańskiego rządu. Nie należy się dziwić, że zachodnie firmy technologiczne chcą inwestować na Tajwanie, pomimo potencjalnego zagrożenia ze strony Chin. Jest to bowiem jeden z najbardziej zaawansowanych technologiczne obszarów na świecie. Ma też doskonałą bazę naukową w branży półprzewodników oraz wykwalifikowany personel. W przyszłości możemy zatem ujrzeć więcej takich przedsięwzięć.

Źródło: WCCFTech