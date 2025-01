NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER - finalna specyfikacja kart

Już 8 stycznia 2024 roku, firma NVIDIA powinna oficjalnie zaprezentować karty graficzne GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER. Zaktualizowane modele układów Ada Lovelace dołączą do dotychczasowej rodziny i mamy nadzieję, że premiera ta wywoła oczekiwane ruchy chociażby w kontekście cen. Podczas targów CES 2024 w Las Vegas partnerzy NVIDII z pewnością będą prezentować niereferencyjne konstrukcje nowych kart. Tymczasem w sieci pojawiła się finalna specyfikacja wszystkich trzech modeli. Czego dokładniej powinniśmy oczekiwać po odświeżonej serii Ada Lovelace?

W sieci pojawiła się pełna specyfikacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER wykorzysta pełny rdzeń AD103-400 z 10240 procesorami CUDA, 320 jednostkami TMU oraz Tensor 4. generacji, 112 jednostkami ROP oraz 80 rdzeniami RT 3. generacji. Taktowanie bazowe wynosi 2295 MHz z możliwością zwiększenia w trybie GPU Boost do 2550 MHz. Zwiększono także szybkość pamięci GDDR6X - do 23 Gbps, co przekłada się na przepustowość 736 GB/s, przy zachowaniu magistrali 256-bitowej. Współczynnik TGP wynosi w dalszym ciągu 320 W, a karty oferowane będą ze złączem 1x 12VHPWR. Premiera sklepowa odbędzie się 31 stycznia 2024 roku.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275 AD104-350 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 736 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Złącze 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Premiera w sklepach 31.01.2024 24.01.2024 17.01.2024

Potencjalnie najciekawiej zapowiada się model GeForce RTX 4070 Ti SUPER, także na układzie AD103 (choć w wersji AD103-275), gdzie do dyspozycji oddano 8448 rdzeni CUDA, 264 jednostek TMU i Tensor, 112 ROP-ów oraz 66 rdzeni RT. Karta także posiada 16 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps) na 256-bitowej magistrali, co przełoży się na przepustowość 672 GB/s. Taktowanie bazowe wynosi 2340 MHz, z kolei w trybie GPU Boost sięga 2610 MHz. Karta będzie charakteryzowała się współczynnikiem TGP 285 W, a dostępna będzie ze złączem 1x 12VHPWR. Premiera w sklepach odbędzie się 24 stycznia 2024 roku.

Na końcu mamy kartę GeForce RTX 4070 SUPER, która skorzysta z układu graficznego AD104-350 z 7168 rdzeniami CUDA, 224 jednostkami TMU oraz Tensor, 80 ROP-ami i 56 rdzeniami RT. W przeciwieństwie do wcześniejszych kart, GeForce RTX 4070 SUPER zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps) na 192-bitowej szynie, co przełoży się na przepustowość 504 GB/s. Podobnie jak inne modele wyżej wymienione, także trzecia karta oferowana będzie ze złączem zasilającym 12VHPWR. Współczynnik TGP to 220 W, a więc o 20 W więcej w porównaniu do GeForce RTX 4070 (200 W). Premierę w sklepach wyznaczono na 17 stycznia 2024 roku. Obecnie sekretem pozostają przede wszystkim ceny wszystkich trzech odświeżonych kart Ada Lovelace.

Źródło: VideoCardz