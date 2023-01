NVIDIA GeForce NOW - producent potwierdził rozpoczęcie modernizacji pakietu Ultimate do wersji RTX 4080

Na początku stycznia, w ramach rozpoczynających się ówcześnie targów CES 2023, firma NVIDIA przygotowała konferencję prasową z cyklu GeForce Beyond, podczas której zaprezentowano zarówno desktopową kartę GeForce RTX 4070 Ti jak również nową generację mobilnych układów GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Podczas prezentacji omówiono również usługę GeForce NOW oraz zapowiedziano nowy pakiet Ultimate RTX 4080, który w domyśle zastąpi dotychczasowy wariant Ultimate RTX 3080. NVIDIA potwierdza właśnie pierwsze modernizacje serwerów SuperPOD. Którzy gracze jako pierwsi mogą liczyć na aktualizację?

Od dzisiaj pierwsi abonenci usługi GeForce NOW w wersji Ultimate otrzymują bezpłatne przejście na model RTX 4080, oferujący rozgrywkę w maksymalnie 240 klatkach na sekundę. Kolejni gracze będą dodawani stopniowo.

NVIDIA poinformowała dzisiaj o rozpoczęciu procesu zmiany serwerów SuperPOD, wykorzystywanych do obsługi abonentów Ultimate dla usługi GeForce NOW. Wcześniejsze serwery z układami graficznymi Ampere zostają zmienione na nowsze, w których do dyspozycji oddano najnowsze modele GeForce RTX 4080. Na początek zmiany dotknęły serwery umieszczone w następujących lokalizacjach: Frankfurt, Los Angeles, San Jose oraz Dallas. Gracze, który łączyli się z usługą GeForce NOW poprzez wspomniane wyżej miasta, otrzymują właśnie aktualizację swojego pakietu Ultimate RTX 3080 na Ultimate RTX 4080. Co tydzień serwery SuperPOD w kolejnych miastach będą aktualizowane.

Nowy tryb umożliwi teraz granie w maksymalnie 240 Hz, z aktywną funkcją NVIDIA Reflex, co ma wprowadzić jeszcze niższe opóźnienia względem wcześniejszego planu. Ze względu na wykorzystanie architektury Ada Lovelace, gracze z planem Ultimate RTX 4080 mogą również liczyć na użycie techniki DLSS 3 wraz z Frame Generation nawet na budżetowym laptopie czy skromnym zestawie komputerowym. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla Ray Tracingu. Finalnie nowa wersja pakietu Ultimate zaoferuje w końcu pełną obsługę monitorów ultrapanoramicznych: tutaj mowa o rozdzielczościach takich jak 2560 x 1080 (21:9), 3440 x 1440 (21:9) oraz 3840 x 1600 (24:10). Ceny pozostaną bez zmian - za miesięczny abonament zapłacimy 99 złotych, podczas gdy wykupienie z góry 6 miesięcy wyniesie nas 490 złotych.

Źródło: NVIDIA