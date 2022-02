NVIDIA CMP 100HX - nowy układ graficzny dla górników. Wygląda na to, że to Titan V w odświeżonym wydaniu

Na rynku pojawiło się już kilka kart graficznych stworzonych wyłącznie z myślą o kryptowalutowych górnikach. Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć modele CMP od NVIDII, które nie są jednak zupełnie nowymi jednostkami - producent do ich stworzenia użył istniejących już technologii i zastosował rdzenie zasilające już wiele konsumenckich kart graficznych, dlatego nie ma się co dziwić, że tańsze układy bazują na architekturze Turing, a dopiero te mocniejsze korzystają z dobrodziejstw Ampere. Okazuje się jednak, że to nie koniec recyklingu w wykonaniu Zielonych - do sieci wyciekły właśnie pierwsze informacje dotyczące modelu CMP 100HX, który rzekomo posiada rdzeń GV100 znany z Titana V.

NVIDIA CMP 100HX to karta graficzna bazują na Titanie V z 2017 roku, jednak wygląda na to, że producent dokonał w niej kilku istotnych zmian w konstrukcji, dzięki którym układ bardziej pasuje do kopania kryptowalut.

Na najświeższych zdjęciach NVIDIA CMP 100HX prezentuje się bardzo podobnie do profesjonalnej jednostki Titan V, która zaprezentowała pod koniec 2017 roku. Wygląda na to, że korzysta ona z tego samego projektu PCB, jednak nie wszystko jest tu takie samo. Nowy układ dla górników posiada dwa złącza zasilania 8-pin (Titan V ma złącza 6 + 8-pin), nie ma za to żadnych gniazd wideo. Co więcej, karta graficzna wyposażona została w pasywny układ chłodzenia, który wskazuje na to, że lepiej sprawdzi się np. w warunkach serwerowych niż w PC. Co więcej, na pokładzie znalazło się też złącze NVLink.

Według doniesień, NVIDIA CMP 100HX oferuje około wydobycie na poziomie 81 MH/s przy poborze 250 W, co jest porównywalne z wynikami osiąganymi przez model Titan V. W tej chwili nie jest jasne, czy CMP 100X rzeczywiście ma 12 GB pamięci HBM2 (jak Titan V) - układ do kopania kryptowalut może mieć mniejsze zapotrzebowanie na pamięć VRAM, dlatego niewykluczone, że producent zmniejszył jej pojemność. Póki co nie wiemy nic więcej o omawianym układzie - pozostaje nam tylko poczekać na więcej informacji lub konkretne oferty sprzedaży.

NVIDIA CMP CMP 30HX CMP 40HX CMP 50HX CMP 90HX CMP 100HX CMP 170HX GPU TU116-100 TU106-100 TU102-100 GA102-100 GV100-200 (?) GA100-100 Plartforma PG161 SKU 90 PG161 SKU 90 PG150 SKU 90 PG132 SKU 90 ? P1001 Pamięć 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 10 GB GDDR6 ? 8 GB HBM2 Moc 125 W 185 W 250 W 320 W 250 W 250 W ETH Hash Rate 26 MH/s 36 MH/s 45 MH/s 86 MH/s 81 MH/s 164 MH/s

