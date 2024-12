Silver Monkey X prezentuje nową generację systemów chłodzenia dla procesorów, skierowanych przede wszystkim do wydajnych komputerów gamingowych. Odświeżenia doczekały się chłodzenia powietrzne z serii Silver Monkey X Stormy i Frosty oraz chłodzenia wodne Silver Monkey X AiO Snowy. Marka chce wyróżnić się wśród innych producentów cichą pracą układów, dobrymi osiągami i konkurencyjną ceną.

Nowe chłodzenia procesorów od Silver Monkey X już w sprzedaży. Koniec z upałami w gamingowych pecetach.

Silver Monkey X Stormy to podstawowe chłodzenia powietrzne dostępne w wariancie bez podświetlenia (Black) oraz z ARGB (Black lub White). Są w pełni kompatybilne ze wszystkimi procesorami AMD i Intel i pasują do większości obudów, nawet przy pełnym obsadzeniu pamięciami RAM. To zasługa jednowieżowej konstrukcji o wysokość 154 mm. Wentylator w SMX Stormy zapewnia 8% lepszy przepływ powietrza w porównaniu z poprzednią serią, ale jego praca jest zauważalnie cichsza.

Seria Silver Monkey X Stormy skierowana jest do wydajniejszych procesorów. SMX Frosty Pro 2x120 mm zapewnia nawet 12% wyższą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją SMX Frosty, co pozytywnie wpływa na dłuższą żywotność procesora. Jednocześnie pracuje ciszej dzięki ograniczeniu prędkości wentylatorów o 20%. Model pasuje do wszystkich procesorów Intel oraz AMD. Dla kompaktowych obudów SFF i rack powstał SMX Frosty Slim 120 mm. To dwuwieżowe chłodzenie o wysokości 135 mm, którego udoskonalony wentylator rozpędza się do 1800 RPM. Dzięki temu trzyma w ryzach temperatury, a uwypuklona, powiększona podstawa zapewnia lepszą wydajność w połączeniu z najnowszymi procesorami.

Chłodzenia wodne AiO Silver Monkey X Snowy dostępne są w dwóch rozmiarach – 240 mm oraz 360 mm. Można więc dopasować je do rozmiaru obudowy, a także mocy samego procesora. Zastosowano w nich przeprojektowany blok wodny z 40% większym zagęszczeniem łopatek oraz dwa wolnoobrotowe wentylatory nowej generacji ze zoptymalizowanym kształtem łopatek. W efekcie znacznie skutecznie odprowadzają ciepło i jednocześnie pracują cicho. Przekłada się to nie tylko na lepszą żywotność procesora, ale też nie rozprasza podczas grania lub pracy. Chłodzenia SMX Snowy występują w dwóch opcjach wizualnych – stonowanym wariancie bez podświetlenia (Blackout) lub z podświetleniem (ARGB), kompatybilnym z systemami od ASUS, MSI, Gigabyte oraz ASRock. W ten sposób można dostosować urządzenie do swoich preferencji estetycznych i zsynchronizować podświetlenie z resztą podzespołów. Ceny urządzeń:

Silver Monkey X Stormy 120 mm Black – 189 zł

Silver Monkey X Stormy 120 mm ARGB Black – 229 zł

Silver Monkey X Stormy 120 mm ARGB White – 229 zł

Silver Monkey X Frosty 2x120 mm – 299 zł

Silver Monkey X Frosty Pro 120 mm – 289 zł

Silver Monkey X Frosty Slim 120 mm – 229 zł

Silver Monkey X Snowy Blackout 240 mm – 339 zł

Silver Monkey X Snowy ARGB 240 mm – 449 zł

Silver Monkey X Snowy Blackout 360 mm – 449 zł

Silver Monkey X Snowy ARGB 360 mm – 499 zł

Źródło: x-kom