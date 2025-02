Nothing Phone (2a) Plus - nadchodzi ulepszona wersja niezwykle opłacalnego smartfona. Na pokład trafi nowy układ Dimensity

Nothing Phone (2a) to jeden z największych hitów ostatnich miesięcy. Mówimy tutaj o smartfonie wyróżniającym się ciekawą specyfikacją, oryginalnym designem i nadzwyczaj atrakcyjną ceną - to opcja idealna dla tych, którzy znudzili się ofertą popularniejszych producentów. Nic dziwnego zatem, że firma Nothing chce kuć żelazo, póki gorące i przygotowuje ulepszoną wersję tego urządzenia. W drodze jest już Nothing Phone (2a) Plus.

Premiera Nothing Phone'a (2a) Plus została wyznaczona już na 31 lipca. Liczymy, że nadchodzący model okaże się nowym liderem opłacalności.

Co wiadomo o nowym smartfonie? Jak wskazuje sama nazwa, raczej nie ma co oczekiwać zupełnie nowej konstrukcji, za to producent na pewno zadba o nieco lepszą specyfikację. Potwierdzono już, że na pokład trafi nowy chip MediaTek Dimensity 7350 Pro, który zaprojektowny został właśnie z myślą o tym smartfonie (tzn. nie znajdziemy go nigdzie indziej). Układ ten ma wyróżniać się taktowaniem do 3,0 GHz, co pozwoli na osiągnięcie wydajności o 10% większej względem Dimensity 7200 Pro z Phone'a (2a).

Co więcej, ujawniono, że taktowanie układu graficznego w tym SoC jest o 30% wyższe w porównaniu z grafiką Mali-G610 MC4 z Dimensity 7200 Pro. Poza tym oczekujemy, że na pokładzie nowego smartfona znajdzie się 12 GB RAM (z opcją rozszerzania o kolejne 8 GB). Więcej informacji na temat urządzenie będziemy w stanie przekazać Wam już za kilka dni - premiera Nothing Phone'a (2a) Plus została bowiem wyznaczona już na 31 lipca. Liczymy, że nadchodzący model okaże się nowym liderem opłacalności.

