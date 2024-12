Nothing Phone 2a - nadchodzi kolejny smartfon z podświetleniem Glyph. Ten model może cechować się atrakcyjną ceną

Firma Nothing od niedawna prezentuje nam chyba najbardziej oryginalne smartfony z systemem Android. Do tej pory pojawiły się tylko dwa modele od tego producenta, ale wyróżnia je m.in. porządna specyfikacja oraz bardzo intrygująca obudowa zawierają system podświetlenia Glyph. Nic dziwnego, że Nothing zdobyło już serca wielu fanów, którzy chętnie ujrzeliby kolejne modele w tym stylu. Na szczęście wiele wskazuje na to, że premiera kolejnego smartfona nie jest odległa.

Najprawdopodobniej mówimy o smartfonie tańszym i mniej zaawansowanym od pełnoprawnego Nothing Phone'a (2). Warto zwrócić uwagę, że podobną nomenklaturę stosuje chociażby Google.

Do sieci wyciekły właśnie pierwsze informacje na temat smartfona oznaczonego jako AIN142. Jak twierdzi informator @saaaanjjjuuu, to Nothing Phone 2a, który ma wyróżniać się 6,7-calowym ekranem AMOLED, centralnie ulokowanym "oczkiem" w ekranie, a także tylnym panelem Glyph charakterystycznym dla tego producenta. Niestety, żadne szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej nie są na razie znane, ale jeśli rzeczywiście model ma nosić oznaczenie "2a", to najprawdopodobniej mówimy o smartfonie tańszym i mniej zaawansowanym od pełnoprawnego Nothing Phone'a (2). Warto zwrócić uwagę, że podobną nomenklaturę stosuje chociażby Google.

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work



✅Model Number :- AIN142



✅Name :- Nothing Phone 2a



Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023

Informator twierdzi, że widział urządzenie osobiście, co może wskazywać, że prace nad nim dobiegają lub dobiegły końca. Warto dodać, że smartfon nie należy do marki CMF by Nothing, a więc teza o tańszej wersji "dwójki" rzeczywiście może się potwierdzić. Biorąc jednak pod uwagę, że zbliżamy się do końca roku, prawdopodobieństwo premiery w tym lub przyszłym miesiącu wydaje się dosyć niskie. Pozostaje nam zatem cierpliwie wyczekiwać kolejnych wieści na temat tego modelu.

Źródło: WCCFTech, @saaaanjjjuuu