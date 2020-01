AMD Renoir - oficjalna premiera nowych APU Zen 2 dla laptopów

Przez ostatnich kilka tygodni do sieci przedostawało się nieco informacji na temat kolejnej generacji APU AMD, przygotowanych z myślą o rynku mobilnych. Dotychczas architektura Zen ujawniła się w laptopach w postaci pierwszej generacji wykorzystującej 14 nm proces technologiczny (Raven Ridge) oraz drugiej generacji Picasso (12 nm) z niewielkimi usprawnieniami. Obie generacje APU cechowały się obecnością maksymalnie 4 rdzeni oraz 8 wątków, co było nieco problematyczne zwłaszcza przy parowaniu Ryzenów z mocniejszymi kartami graficznymi. Przyszła w końcu pora na debiut trzeciej generacji, która przyniesie więcej nowości oraz korzyści niż dwie poprzednie razem wzięte. Architektura Zen 2 okazała się sukcesem najpierw w PC, a potem doszły do tego serwerowe układy EPYC oraz układy Threadripper z segmentu HEDT. Kolejny atak AMD przygotowany został z myślą o notebookach, gdzie właśnie debiutują układy APU Renoir, przygotowane w 7 nm litografii.

Podczas konferencji firmy AMD w Las Vegas, oficjalnie zaprezentowano trzecią generację APU dla laptopów o nazwie Renoir. Cechują się znacznie wyższą wydajnością, nowym 7 nm procesem technologicznym oraz wykorzystaniem wszystkich usprawnień architektury Zen 2.

Podczas konferencji firmy w Las Vegas zaprezentowano łącznie siedem procesorów APU, aczkolwiek nie wszystkie karty wyłożono na stół, a najmocniejsze propozycje zadebiutują w późniejszym czasie. Obecnie znamy szczegóły na temat pięciu układów z energooszczędnej serii U o TDP 15W oraz dwóch APU z podwyższonym do 45W TDP. Jeśli chodzi o niskonapięciowe układy, to AMD przygotowało następujące jednostki: Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U, Ryzen 5 4600U, Ryzen 7 4700U oraz Ryzen 7 4800U. W przypadku procesorów z serii H otrzymamy układy Ryzen 5 4600H oraz Ryzen 7 4800H. Niektóre z procesorów mają aktywną funkcję SMT (wielowątkowość u AMD), inne mają tę funkcję wyłączoną. Szczegóły dotyczące specyfikacji znajdują się w poniższej tabeli.

Specyfikacja Ryzen 3 4300U Ryzen 5 4500U Ryzen 5 4600U Ryzen 7 4700U Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 4R/4W 6R/6W 6R/12W 8R/8W 8R/16W 6R/12W 8R/16W Zegar bazowy 2,7 GHz 2,3 GHz 2,1 GHz 2,0 GHz 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz Zegar Turbo 3,7 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,1 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz iGPU Vega 5 Vega 6 Vega 6 Vega 7 Vega 8 Vega 6 Vega 8 Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 15W 15W 15W 15W 45W 45W

Wraz z premierą nowych mobilnych APU Renoir, AMD postanowiło zmienić także platformę do przełączenia się pomiędzy zintegrowanym, a dedykowanym układem graficznym (w przypadku duetu AMD+AMD). Enduro ma zostać zastąpione przez technologię SmartShift, która jest bliźniaczo podobna do NVIDIA Optimus. AMD chwali się również dwukrotnie lepszą sprawnością energetyczną APU Renoir w porównaniu do układów Picasso (Zen+, 12 nm). Nieco dziwić może konfiguracja zintegrowanych układów graficznych, jednak AMD obiecuje, że dzięki kolejnym optymalizacjom, iGPU w APU Renoir będzie o przynajmniej kilkanaście procent wydajniejsze od układów znanych z Ryzenów serii 3000 Picasso. Pierwsze notebooki z APU Renoir pojawią się w tym kwartale, z kolei w całym 2020 roku pojawi się ponad 100 różnych modeli wykorzystujących 7 nm procesory Ryzen serii 4000.

Źródło: AMD