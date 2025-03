No Rest for the Wicked - gra twórców Ori rozwija się. Ogrom zmian i nowych funkcji, w tym reset zdolności, DLSS/FSR i poprawki grafiki

Po sukcesach z serią Ori Moon Studios zdecydowało się przygotować coś docelowo znacznie ambitniejszego. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze świeżo po premierze Early Access, gdy pomimo wielu imponujących aspektów gra posiadała jednocześnie sporo problemów - głównie związanych z kwestiami technicznymi. Zresztą w dalszym ciągu deweloperzy w pocie czoła wykonują kolejne poprawki. Żadna z dotychczasowych nie może się jednak równać z najnowszą.

Aktualizacja No Rest for the Wicked wprowadziła mnóstwo kompleksowych poprawek, tyczących się praktycznie każdego istotnego elementu rozgrywki.

Ostatnie kilka tygodni przyniosło całkiem sporo mocnych argumentów dla zwolenników wypuszczania tytułów we wczesnym dostępie. Na początku maja Supergiant Games zaskoczyło premierą Hadesa II, ale nie zapominajmy o No Rest for the Wicked. Drugi duży update poprawia w zasadzie wszystkie najważniejsze czynniki w grze. Niejednego w szczególności ucieszy chociażby obecność DLSS lub FSR i znacząca poprawa wydajności, usuwająca masę dokuczliwych problemów jak wycieki pamięci, nagłe spadki klatek na sekundę, crashe i inne. Poprawki obejmują nawet efekty wizualne np. poszczególne fragmenty otoczenia, animacje i oświetlenie.

Gracze lubiący eksperymentować z buildami postaci mogą sobie teraz solidnie zaszaleć. Da się bowiem rozdać zdobyte punkty umiejętności na nowo. Co więcej, teraz możemy "przymierzyć" każdy typ broni, co pomoże w zdecydowaniu się na coś konkretnego. Moon Studios dodało też kilka elementów, które w zasadzie powinny być obecne od początku, jak porównywanie przedmiotów tudzież zmiany w sterowaniu na kontrolerze. Interfejs postaci uległ znaczącej poprawie - przykładowo, pasek staminy jest znacznie bardziej widoczny, ponadto lepiej zorganizowano ekwipunek zarówno postaci, jak i kupców, dzięki czemu jest znacznie czytelniejszy. Z innych dobrodziejstw wielkiej aktualizacji wyliczyć można chociażby poprawiony balans zdolności, ulepszone zachowanie tak NPC-ów, jak przeciwników, lepiej brzmią również dźwięki związane z otoczeniem czy konkretnymi motywami.

Źródło: Forum No Rest for the Wicked