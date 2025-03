Deadlock - pierwszy gameplay z nowej gry. Valve szykuje League of Legends będące trzecioosobowym shooterem

Niepotwierdzona oficjalnie nadchodząca gra od Valve doczekała się kolejnego "wycieku". Tym razem mamy do czynienia z fragmentem rozgrywki, który zdradza nie tylko to, jak będzie wyglądała produkcja, ale także jakimi postaciami przyjdzie nam zagrać. Potwierdzają się pogłoski o tym, że tytuł będzie połączeniem drużynowego shootera z mechanikami, które znamy z gier MOBA. Materiał pochodzi z wczesnej wersji gry (alpha), więc premiera nie nastąpi zbyt szybko.

W internecie pojawiło się wiele nowych (nieoficjalnych) materiałów wideo z nadchodzącej gry Deadlock od studia Valve. Wiemy już, jak będzie wyglądać rozgrywka, a przy okazji poznaliśmy 19 grywalnych postaci.

Dla osób, które ominęły poprzednie informacje o grze: Deadlock będzie shooterem, w którym walczyć będą ze sobą dwie sześcioosobowe drużyny. Rozgrywka będzie się toczyć na kilku liniach, które przyjdzie im bronić (zupełnie jak w gatunku MOBA). Niektóre osoby określiły tytuł jako "trzecioosobową Dotę" i trzeba przyznać, że jest to trafne spostrzeżenie. Każda z 19 postaci będzie wyróżniała się swoimi oryginalnymi umiejętnościami, a dodatkowo będziemy mogli korzystać z przedmiotów. Większość materiałów wideo, jakie ukazywały rozgrywkę z Deadlocka, zostało już usuniętych w wyniku działań podjętych przez Valve, natomiast przynajmniej jeden z nich nadal jest dostępny i możemy go zobaczyć poniżej (jeśli z czasem i ten zostanie usunięty, to jego kopię znajdziemy pod tym adresem).

LEAK:

Gameplay of Valve’s upcoming 6v6 4-Lane 3rd-Person Shooter MOBA—



“Deadlock,” formerly “Neon Prime.”



19+ heroes are currently playable in the Closed BETA. pic.twitter.com/GKG8FCUZVU — PlayerIGN (@PlayerIGN) May 22, 2024

Omawiany gameplay zaczyna się od momentu, w którym postać kierowana przez gracza jest przyczepiona do szyny i porusza się wzdłuż jednej z linii (przy każdej jest dostępna osobna szyna). Następnie ukazane są animacje chodzenia, strzelania i przewrotu (dash) oraz zapewne jedna z wież. Cały fragment to etap samouczka, który nie przedstawia nam prawdziwej walki. Z widocznego później menu można się dowiedzieć, że przygotowano trzy sekcje, które mają nauczyć gracza zasad i mechanik gry. Mały wgląd do postaci tylko potwierdza, że produkcja będzie należeć częściowo do wspomnianego gatunku MOBA, gdyż każda z nich będzie miała swoją rolę w grze (lecząca lub broniąca innych, atakująca itd.). Szykuje się więc coś na kształt League of Legends, natomiast akcja będzie rozgrywać się z perspektywy trzecioosobowej, a same mechaniki są czasem nieco inne. Oficjalna zapowiedź powinna nastąpić niebawem, jednak debiut już niekoniecznie, gdyż produkcja nadal znajduje się we wczesnej fazie.

