Hades II - twórcy chwalą się wejściem do Early Access. Gra już teraz dostępna na komputery osobiste

Gdy kilka lat temu Supergiant Games wprowadziło pierwszego Hadesa, raczej mało kto brał w ogóle pod uwagę, że w przyszłości przyjdzie nam oczekiwać kontynuacji. Poza tym, że historia wydawała się być jednorazowa, korzystanie z tego samego IP byłoby dla studia nowością. A jednak okazało się, że jest o czym opowiadać. Za nami techniczne testy, po których obiecano rychłą premierę gry we wczesnym dostępie. I deweloperzy słowa dotrzymali.

Hades II dość niespodziewanie pojawił się w Early Access już teraz w ofercie pecetowej. Twórcy zamieścili z tej okazji kompilacje z fragmentów rozgrywki.

Trzeba przyznać, że testy drugiego Hadesa poszły lepiej niż dobrze, ukazując całkiem rozwiniętą wersję gry pomimo nieukończenia wszystkich jej aspektów. Co więcej, już teraz zapowiedziano, że wersja 1.0 zawita najpewniej w okolicach końcówki 2024 roku. Obecnie zakupimy wczesny dostęp na platformach Steama oraz Epic Games Store - co oczywiste (a przy tym wspomniane przez Supergiant), cena finalnej wersji może zostać podwyższona, zatem potencjalni nabywcy powinni rozważyć transakcję jeśli nie teraz, to w ciągu najbliższych miesięcy. W końcu niespełna 140 złotych to naprawdę dobra cena za już rozwinięty tytuł, który będzie jeszcze większy. Oczywiście konsolowa wersja również się pojawi, niewiele jednak o niej jeszcze wiemy.

Jak można zobaczyć na zalinkowanej wyżej stronie na Steamie, Hades II zebrał już na obecną chwilę ponad pół tysiąca opinii, z których 98% jest pozytywnych - co potwierdza świetny odbiór ze strony osób, które uprzednio zostały wytypowane do ogrywania niedawnego technicznego testu. Supergiant Games wyraźnie wyciągnęli wnioski po pracach w podobnym trybie nad znakomitą pierwszą częścią, do tego nad "dwójką" pracują już dobre kilka lat, toteż mogli na spokojnie dopracować aspekty nowego rozdziału, w którym powalczymy z Chronosem.

