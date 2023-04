Szukasz atrakcyjnych rabatów? Te znajdziesz w x-komie. W najbliższych dniach obniżki obejmują m.in. dyski, karty pamięci oraz pendrive-y. W ramach Memory Week możesz skorzystać z rabatów sięgających nawet 48%. Nie lada gratka czeka także na gamerów. W ramach wiosennej promocji sprzęty i akcesoria gamingowe można kupić nawet o 3100 zł taniej. To oczywiście jeszcze nie koniec. O wszystkich szczegółach trwających akcji przeczytasz poniżej.

Niższe ceny na pamięci RAM, dyski SSD, karty graficzne i procesory. Tańsze tez laptopy, monitory i peryferia komputerowe.

Zadbaj o to, by mieć zawsze miejsce w pamięci na najlepsze wspomnienia. Tylko teraz w x-komie podczas Memory Week możesz zgarnąć aż do 48% rabatu mi.n. na dyski, pendrive-y i karty pamięci. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: zapamietaj i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje tylko od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 385 → 319 złotych

Przecena: 129 → 85 złotych

Przecena: 249 → 219 złotych

Przecena: 289 → 249 złotych

Przecena: 939 → 739 złotych

Złap sprzęt do gamingu taniej do 3100 zł

Czas na promocję, która sprawi, że serce gemerów zabije mocniej. W tej ofercie znalazło się wszystko, co niezbędne do grania, a więc: monitory, laptopy, akcesoria gamingowe, komponenty i wiele więcej. To wszystko znajdziesz oczywiście w mocni obniżonych cenach, bowiem w tej promocji gamingowe sprzęty możesz kupić nawet o 3100 zł taniej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: gaming i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 23.04.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informacje o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 1699 → 1569 złotych

Przecena: 999 → 799 złotych

Przecena: 809 → 777 złotych

Przecena: 259 → 199 złotych

Przecena: 4099 → 3599 złotych

Przecena: 339 → 299 złotych

Przecena: 149 → 98 złotych

Przecena: 1299 → 1029 złotych

Przecena: 3449 → 2999 złotych

Zadbaj o eXtra ochronę swoich urządzeń

eXtra ochrona to program ubezpieczeń od Allianz Assistance, dzięki któremu zabezpieczysz swój laptop, smartfon, tablet oraz inne urządzenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub awarii po okresie gwarancji producenta. Obejmuje ona bezpłatny odbiór i odsyłkę naprawionego sprzętu na podany adres, szybką (do 48h) reakcję ubezpieczyciela, a także nielimitowaną liczbę napraw i krótki czas ich wykonania. Telefon, smartfon, tablet i komputer zostaną naprawione w ciągu 10 dni, zaś pozostałe urządzenia w ciągu 20 dni. Ubezpieczenie dotyczy sprzętów o wartości od 200 zł.

Nowości audio od Silver Monkey X

Szukasz słuchawek, ale nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź nowości, jakie właśnie zaprezentowała marka Silver Monkey. Pierwsza propozycja to słuchawki przewodowe Silver Monkey X Koon, które zapewniają dźwięk stereo 2.0, z wielokierunkowym mikrofonem na elastycznym ramieniu. Kolejną nowością są bezprzewodowe słuchawki Silver Monkey X Merodi z wbudowanym mikrofonem wielokierunkowym. Co ciekawe, słuchawki są kompatybilne z konsolami: PS4, PS5 oraz Nintendo Switch. Oprócz słuchawek oferta SMX poszerzyła się także o Silver Monkey X Gakki, czyli efektowne, podświetlane głośniki, które zapewniają czysty i wysokiej jakości dźwięk. Głośniki wyposażone są w pilot zewnętrzny i łączą się z komputerem przez port USB lub przez Bluetooth 5.0

Bon za opinie po zakupie produktów Silver Monkey

Poznałeś już nowości audio od Silver Monkey X, jednak Silver Monkey i SMX mają do zaoferowania o wiele więcej. Jeśli znasz już ich produkty, prawdopodobnie zechcesz kupić coś jeszcze, a jeśli jeszcze nie masz żadnego sprzętu tych marek, to nie zwlekaj dłużej. Teraz nie tylko wyposażysz się w świetny sprzęt w dobrej cenie, ale także po wystawieniu opinii po zakupie możesz uzyskać bon w wysokości 20 zł, który wykorzystasz na produkty marki Silver Monkey i SMX w x-komie. Aby otrzymać bon:

Kup produkt objęty promocją i wystaw opinię ze zdjęciem. Opinię poprzedź #Promocja-Silver i opisz wrażenia na min. 80 znaków. Do 15 maja otrzymasz od nas bon 20 zł na kolejne zakupy.

W promocji biorą udział wybrane produkty marek: Silver Monkey i Silver Monkey X. Promocja trwa do 30 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów. Więcej informacji o promocji oraz regulamin znajdziesz na tej stronie.

Źródło: x-kom