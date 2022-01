Nowy rok, nowe wyzwania. Podobno połowa Polaków robi postanowienia noworoczne, ale już w drugim tygodniu roku aż 40% osób z nich rezygnuje. Aby pomóc dotrzymać Wam danych sobie obietnic, sklep x-kom przygotował specjalną ofertę. Tym razem możecie zgarnąć sprzęt z segmentu laptopów i urządzeń peryferyjnych. Realizujcie swoje postanowienia noworoczne wraz z nowym sprzętem od x-komu i cieszcie się nadchodzącymi zmianami. Prace zaliczeniowe, licencjaty, magisterki, notatki z wykładów i ćwiczeń, zajęcia online… studiowanie w obecnych czasach wymaga nie tylko inteligencji, samodyscypliny i konsekwencji, ale też odpowiedniego zaplecza technologicznego. To często można zamknąć w cienkiej, lekkiej obudowie laptopa, który świetnie sprawdzi się zarówno w salach wykładowych, jak i w domu czy akademiku. Znajdźcie idealny sprzęt dla siebie lub swoich bliskich.

Niższe ceny na laptopy w x-kom. Taniej też monitory, drukarki, myszki, klawiatury, fotele dla graczy i inne peryferia.

Aby obniżyć ceny produktów objętych promocją, aktywujcie w koszyku kod: laptopy-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 30.01.2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Laptop Dell Inspiron G15 Ryzen 7 5800H / 16 GB RAM / 1 TB SSD / RTX 3060

Przecena: 6999 → 5999 złotych

Przecena: 3449 → 2749 złotych

Przecena: 449 → 329 złotych

Przecena: 3749 → 3049 złotych

Przecena: 2199 → 1899 złotych

Przecena: 60 → 40 złotych

Zainwestujcie w urządzenia peryferyjne w x-kom

Dla tych, którzy dalej przyzwyczają się do szkolnej lub pracowniczej rzeczywistości, oraz wszystkich innych, którzy poszukują urządzeń peryferyjnych do swoich zadań, sklep x-kom ma je teraz z niesamowitymi obniżkami. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: peryferia-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 25.01.2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 959 → 799 złotych

Przecena: 649 → 529 złotych

Przecena: 1789 → 1399 złotych

Przecena: 659 → 499 złotych

Przecena: 349 → 199 złotych

Przecena: 279 → 199 złotych

Przecena: 269 → 199 złotych

Najlepsze akcesoria z rabatami aż do 65% w aplikacji x-kom

W aplikacji mobilnej x-kom kupicie komfortowy sprzęt nawet 65% taniej. Spieszcie się, ponieważ styczeń wiecznie trwać nie będzie. Skorzystajcie z promocji już dziś i zapewnijcie sobie udany start. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: akcesoria-app. Oferta rabatowa obowiązuje do 25.01.2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 90 → 50 złotych

Przecena: 1999 → 1499 złotych

Przecena: 649 → 529 złotych

Przecena: 45 → 25 złotych

Przecena: 24 → 9 złotych

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

