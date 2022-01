Nextbase iQ na CES 2022: kamera samochodowa z funkcją ciągłego monitoringu i obsługą głosem

Podczas tegorocznych targów CES jeden z czołowych producentów kamer samochodowych zaprezentował swoje najnowsze rozwiązanie Nextbase iQ. Estetyczne urządzenie nie bez powodu nazywane jest przez twórców „inteligentnym”. Nextbase wyposażył sprzęt w szereg przydatnych rozwiązań, takich jak funkcja monitoringu auta z dowolnego miejsca na ziemi, głosowa aktywacja poszczególnych funkcji, a także system ADAS, który ma za zadanie ostrzegać przed zagrożeniami ze strony pojazdów oraz pieszych. Wszystko dzięki technologii orientacji przestrzennej Nextbase Spatial Awareness Technology. To oczywiście tylko wycinek rozwiązań, jakie zagościły na pokładzie nowej kamery Nextbase iQ.

Kamera samochodowa nie musi służyć wyłącznie do nagrywania zdarzeń drogowych. Nextbase iQ zadba w sposób bezpośredni o bezpieczeństwo kierowcy, a także pozwoli monitorować pojazd z dowolnego miejsca na ziemi.

Nie zwykłem nazywać każdego sprzętu określanego mianem „smart” inteligentnym, ale w tym wypadku mogę zaryzykować. Nextbase iQ wydaje się więcej niż pomocnym dodatkiem do samochodu. To swoisty system zabezpieczeń, który jako całość zapewnia pomoc nie tylko w razie kolizji na drodze. To, czy zapowiedzi producenta okażą się zgodne ze stanem faktycznym, mam nadzieję wkrótce zweryfikować, natomiast teraz chcę zapoznać Was z samym urządzeniem, które ma dziś swoją premierę. Przede wszystkim – Nextbase iQ oferuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K (przód pojazdu) oraz 1440p w przypadku rejestrowania wnętrza pojazdu i jego tyłu. Tak, kamera zapisuje obraz z trzech różnych scen.

Dzięki tak zwanemu trybowi świadka możemy rozpocząć nagrywanie i przesyłanie plików do chmury przy użyciu krótkiej komendy głosowej. Co więcej, Native Voice Control pozwala również na korzystanie z innych funkcji bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Roadwatch AI monitoruje w czasie rzeczywistym szybkości oraz trajektorie innych pojazdów, ale dopiero ADAS (Vehicle Aware) ostrzeże nas przed zagrożeniami z ich strony. System dopełnia DMS (Driver Aware), który dba o to, aby kierowca nie przysypiał podczas prowadzenia auta i skupiał się na drodze. To jednak nie wszystko. Mamy jeszcze jedną istotną nowość.

Część z Was z pewnością korzysta z kamer do monitorowania domostwa. Nextbase iQ oferuje podobne rozwiązanie. Nawet przebywając poza autem, możemy uzyskać dostęp do obrazu z kamery. Nie zabrakło tutaj oczywiście trybu parkingowego, który poinformuje kierowcę przy pomocy powiadomień ze zdjęciem o wytępieniu „zdarzenia”. Za wydajność urządzenia odpowiada chipset Ambarella z SI, a co istotne – producent zapowiada, że w przyszłości będzie aktualizował oprogramowanie o nowe funkcje bezpieczeństwa.

Źródło: Nextbase