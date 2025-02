Nearby Share - Google udostępniło oficjalną aplikację na komputery z systemem Windows. Teraz bez problemu wyślemy pliki z Androida

Dawniej chcąc przesłać dowolny plik z mobilnego urządzenia na komputer, najczęściej używany był przewód. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać i pojawiały się pierwsze aplikacje, które pozwalały przesyłać dane pomiędzy urządzeniami przez sieć Wi-Fi. Obecnie do wyboru mamy multum możliwości oraz aplikacji na smartfony. Dzięki nim możemy szybko i bezproblemowo dzielić się plikami. Google oddało właśnie do użytku kolejną z nich - Udostępnianie w pobliżu.

Po kilka miesiącach testów Google oficjalnie zaprezentowało stabilną wersję aplikacji Nearby Share (Udostępnianie w pobliżu). Bez przeszkód możemy więc dzielić się plikami pomiędzy komputerami z systemem Windows a smartfonami z Androidem.

Wersja beta aplikacji Udostępnianie w pobliżu przeznaczona na system Windows była dostępna od marca tego roku (2023 r.). Przez cały okres trwania testów skorzystało z niej aż 1,7 mln osób, które przesłały pomiędzy swoimi urządzeniami ponad 50 mln plików. Widać więc, że program ten jest potrzebny. Umożliwia on to, na co wskazuje jego nazwa i jest odpowiednikiem AirDrop znanego najbardziej posiadaczom sprzętów od Apple'a. Obecnie niemal każdy smartfon z Androidem ma zintegrowaną z systemem funkcję Nearby Share. Dzięki niej można dzielić się plikami z urządzeniami, które znajdują się w pobliżu. Do tej pory nie można było tego robić pomiędzy Windowsem a Androidem, aż do wczoraj (19 lipca), kiedy to aplikacja została oficjalnie udostępniona dla wszystkich.

W celu skorzystania z funkcji Udostępnianie w pobliżu musimy udać się pod ten adres i pobrać aplikację. Po krótkiej instalacji pojawi się nam okienko programu, w którym możemy podejrzeć proces transferu plików, a także nim zarządzać. Jesteśmy w stanie również ustalić, czy nasze urządzenie ma być widoczne tylko dla naszych kontaktów, czy też dla wszystkich sprzętów znajdujących się w pobliżu. Aby przesłać plik ze smartfona z systemem Android, wystarczy go zaznaczyć w galerii (w przypadku zdjęć i filmów) lub w menedżerze plików, a następnie znaleźć opcję Wyślij > Udostępnianie w pobliżu (zazwyczaj trzeba chwilę dłużej przytrzymać plik, aby wywołać menu kontekstowe). Po tej operacji zobaczymy dostępne urządzenia, wystarczy wybrać odpowiednie i przesłać w ten sposób plik. Analogicznie sytuacja wygląda na komputerze z Windowsem - wybieramy plik, a następnie docelowy sprzęt.

W większości przypadków połączenie jest stabilne, choć zapewnia transfer rzędu jedynie 5 MB/s (możliwe jednak, że to tylko mój przypadek, ponieważ w sieci można przeczytać o użytkownikach osiągających znacznie lepszą jakość transmisji). Do przesyłania zdjęć i krótkich filmików jest to bardzo przydatne, natomiast większe pliki warto przenieść w inny sposób. Jako alternatywę takiego rozwiązania można podać aplikację AirDroid, która pozwala nam na zdalne zarządzanie pamięcią urządzenia. Kolejną opcją może być KDE Connect - aplikacja na Androida oraz Windowsa, dzięki której możemy wysyłać pliki, schowek, a nawet używać smartfona jako gładzika dla naszego komputera. Istnieje rzecz jasna sporo innych rozwiązań, jednak te sprawdzają się nad wyraz dobrze.

Źródło: Google