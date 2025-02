NASA i Microsoft przedstawiają Earth Copilot. Analiza danych o Ziemi z satelitów ma być łatwiejsza dzięki AI

Technologia od wielu lat pomaga ludziom badać Ziemię z kosmosu. Wszystko dzięki kilku tysiącom satelitów, które krążą na niskiej orbicie okołoziemskiej. Pozwalają one badać wpływ zmian klimatu, czy też różnych zjawisk pogodowych na naszą planetę. NASA zdążyła już zebrać dane, których wielkość przekracza 100 petabajtów (!). Umożliwiają one analizowanie Ziemi pod różnym kątem, ale sam proces wcale nie jest taki łatwy. Wszystko ma się zmienić przez dodanie sztucznej inteligencji.

Earth Copilot to efekt współpracy firmy Microsoft z agencją rządową NASA. Narzędzie ma pomóc w analizie zebranych do tej pory danych z satelitów, których łączny rozmiar jest większy niż 100 petabajtów.

Trzeba przyznać, że wszystkich zebranych do tej pory informacji o Ziemi jest naprawdę mnóstwo. Po tak ogromnym zbiorze danych nie jest łatwo się poruszać, więc NASA uruchomiła platformę o nazwie VEDA, która pozwala analizować konkretne informacje o wybranych regionach. Możliwości są tutaj naprawdę wielkie, o czym przekonamy się sami, przechodząc pod ten adres. Mimo że to narzędzie z pewnością ułatwia nawigację po danych, to nadal wymaga od ludzi dużych nakładów pracy, aby poddać je analizie. Dlatego też agencja postanowiła podjąć współpracę z Microsoftem, aby poprzez usługę Azure OpenAI Service zintegrować z platformą nowo stworzony model AI. Tak powstała pomoc nazywa się Earth Copilot.

Rozwiązanie można przyrównać do chatbota, jakim jest ChatGPT. Ma ono pomóc „wyszukiwać, odkrywać i analizować dane geoprzestrzenne” w dużo prostszy sposób niż dotychczas. Zamiast dokonywać wielu operacji, wystarczy bowiem zadać pytanie, takie jak: „Jaki był wpływ huraganu Ian na wyspę Sanibel?”. Mimo że sztuczna inteligencja zapewne okaże się na tym polu bardzo przydatna, to niestety Earth Copilot nie jest jeszcze dostępny dla szerszego grona odbiorców, a jedynie dla naukowców i badaczy z NASA. Dopiero po tym, jak okres testowy zostanie uznany za zakończony, narzędzie ma szansę stać się publiczne poprzez platformę VEDA.

Źródło: Microsoft, NASA