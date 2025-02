Teleskop Hubble'a przedstawia galaktykę NGC 1672 i jej gasnącą supernową. NASA publikuje bardzo szczegółowe zdjęcie

Tuż przed wkroczeniem w dwudziesty pierwszy wiek doszło do ważnego wydarzenia, które wpłynęło na wiele odkryć w dziedzinie astronomii. Było nim wzniesienie teleskopu Hubble'a na niską orbitę okołoziemską. Został on nazwany od nazwiska amerykańskiego astronoma Edwina Powella Hubble'a, który dzięki swoim obserwacjom udowodnił, że widoczne przez mniej zaawansowane przyrządy niewyraźne obiekty to nie mgławice w naszej galaktyce, a osobne galaktyki znajdujące się poza Drogą Mleczną. Za pośrednictwem tego teleskopu wykonano wiele niesamowitych ujęć, a jednym z nowszych jest to, które ponownie ukazuje galaktykę spiralną z poprzeczką o nazwie NGC 1672 - tym razem z innymi szczegółami, takimi jak supernowa.

Nowe spojrzenie na galaktykę NGC 1672 uwidacznia gasnącą już supernową SN 2017GAX. Na zdjęciu można zobaczyć imponujące szeregi gwiazd i innych ciał niebieskich, które razem rozświetlają całą galaktykę.

Galaktyka spiralna z poprzeczką NGC 1672 znajduje się w odległości 49 mln lat świetlnych od Ziemi, a dokładnym miejscem jej pobytu jest gwiazdozbiór Złotej Ryby (łac. Dorado). Była przedmiotem badań ze względu na wspomnianą poprzeczkę (analizowano jej wpływ na formowanie się gwiazd w centralnych obszarach). Ciekawym aspektem jest również aktywne jądro galaktyki, które emituje bardzo duże ilości promieniowania - prawdopodobnie przez supermasywną czarną dziurę znajdującą się w nim, która pochłania "pobliski" pył i gaz. Na spiralnych ramionach możemy zauważyć piękne czerwone ozdoby, za które odpowiedzialne są młode gwiazdy, które podgrzewają otaczający je wodór. Na poniższym zdjęciu można z kolei zobaczyć supernową SN 2017GAX, która pierwotnie powstała przez zapadnięcie się jądra i eksplozję ogromnej gwiazdy, choć na fotografii jej blask zaczyna już gasnąć.

Poniższy obraz to natomiast ukazanie galaktyki NGC 1672 zarówno przez teleskop Hubble'a, jak i Jamesa Webba. Ten drugi pokazał np. strukturę pyłu w jej spiralnych ramionach. Ze względu na swoją specyfikację zaliczamy ją do galaktyk Seyferta, czyli takich, które wyróżniają się niezwykle jasnymi jądrami (często emitują one promieniowanie rentgenowskie, radiowe, podczerwone oraz ultrafioletowe). Warto przejść pod ten adres, żeby zobaczyć zdjęcie galaktyki w lepszej rozdzielczości (4000 x 2666 pikseli), gdyż mamy do czynienia z bardzo szczegółowym ujęciem. Na późniejszych grafikach możemy zobaczyć zarówno teleskop Hubble'a, który jako jedyny może (i jest) serwisowany przez astronautów, dzięki czemu ma posłużyć jeszcze przez kilka, a może nawet kilkanaście lat, jak i jedną z bardziej znanych kompozycji, jakie udało się dzięki niemu wykonać. Trzeba przyznać, że wszechświat jest doprawdy fenomenalnie zaprojektowany.

Hubble/Webb



Teleskop Hubble'a



Jedna z najsłynniejszych kompozycji stworzona dzięki teleskopowi Hubble'a, która przedstawia Mgławicę Orzeł (Messier 16)

Źródło: NASA, APOD, Wikipedia