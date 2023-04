Nandme NX 6000 - szczoteczka soniczna w promocji, koło której nie da się przejść obojętnie. W zestawie 12 końcówek i gratisy

Gdy raz zmienisz zwykłą szczoteczkę na elektryczną, nie będzie już odwrotu - w taki oto sposób wypowiedział się o szczoteczce Nandme NX 6000 jeden z kupujących na AliExpress. I faktycznie - miał w tym 100% racji. Jeśli więc Ty wciąż tego nie uczyniłeś, to nadeszła najwyższa pora. Zwłaszcza że jest ku temu świetna okazja. Szczoteczkę NX 6000 można mianowicie nabyć w niższej cenie, wynoszącej zaledwie 68 zł. Co więcej, w gratisie otrzymamy trzy opakowania nici dentystycznych.

To świetna okazja, by wymienić swoją tradycyjną szczoteczkę na Nandme NX 6000. Można ją wszak kupić w cenie zaledwie 68 zł i to w zestawie z 12 końcówkami. Są też przydatne gratisy.

Częstotliwość wibracji 40 tysięcy razy na minutę to skuteczne czyszczenie jamy ustnej

Zwykłe szczoteczki do zębów mają trudności z efektywnym i kompleksowym czyszczeniem jamy ustnej. Nandme NX 6000 wibruje z częstotliwością do 40 tysięcy drgań na minutę, tworząc mikropęcherzyki, które wnikają głęboko między zęby, aby je oczyścić oraz wybielić. Pomaga więc skutecznie i kompleksowo oczyścić resztki jedzenia, oraz pozbyć się płytki nazębnej. Co więcej - szczoteczka oferuje trzy tryby - czyszczenie, wybielanie oraz tryb delikatny. Wszystko po to, aby spełnić codzienne potrzeby każdego z nas.

80 dni pracy na baterii rozwiązuje problem częstego sięgania po ładowarkę

Krótka żywotność i częste ładowanie elektrycznych szczoteczek do zębów często dokuczają użytkownikom. Model Nandme NX 6000 może być na szczęście używany na pojedynczym ładowaniu aż do 80 dni. Ale to nie wszystko, ponieważ szczoteczka wspiera także szybkie ładowanie. Wszystko, od 0 do 100%, trwa 4 godziny, a odbywa się poprzez złącze USB-C. Nawet jeśli zapomnisz więc naładować szczoteczkę przed wyjazdem, to będziesz mógł to później zrobić za pomocą kabla np. od smartfona.

12 główek szczoteczki, które starczą aż na 3 lata użytkowania

Szczoteczka Nandme NX 6000 kupimy w zestawie z aż 12 główkami szczotkującymi, co rozwiązuje problem z ewentualnym dokupowaniem, a zarazem z ponoszeniem dodatkowych kosztów np. za wysyłkę. Jeśli będziemy postępować zgodnie z zaleceniami dentysty i wymieniać końcówki co 3 miesiące, to zapas ów wystarczy nam na 3 długie lata użytkowania. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zaopatrzyć w końcówki kilku domowników, tak aby więcej osób mogło korzystać z urządzenia.

3 lata bezpłatnej obsługi posprzedażowej (gwarancji)

Nandme NX 6000 objęta jest 3-letnią usługą gwarancji, więc nie musimy się martwić o ewentualne kłopoty z jej działaniem. Co więcej - jeśli zaistnieje jakikolwiek problem z jakością pracy, to istnieje możliwość nagrania i wysłania producentowi filmiku wideo obrazującego tę usterkę. Jeśli zostanie ona pozytywnie rozpatrzona, wysyłka nowego egzemplarza zostanie zorganizowana tak szybko, jak to tylko możliwe.

Nandme NX 6000 w promocji ze 110 zł na 68 zł

Szczoteczka oferuje oczywiście także wodoszczelność w klasie IPX7, wzbogacona została również timerem, który wyłącza urządzenie po 2 minutach pracy, jak i przypomina o tym, aby zmienić strefę czyszczenia co 30 sekund. Jakby tego było mało, posiada też diodę, która zacznie świecić się w momencie, gdy do czyszczenia używać będziemy zbyt dużej siły. Jeśli powyższe informacje sprawiły, że szczoteczka Nandme NX 6000 przypadła Ci do gustu, to w najbliższym czasie wykorzystując kupony stoiska oraz kod NX6000P402 (do wpisania w koszyku), możesz kupić ją o 42 zł taniej, a więc w cenie zaledwie 68 zł. Do zamówienia, zupełnie za darmo, dorzucane są także 3 opakowania nici dentystycznej.

