MSI zaprezentowało szereg nowości w zakresie chłodzenia układów graficznych, w tym cieńsze modele z serii GeForce RTX 4000

Wyższy pobór mocy przez karty graficzne oznacza zazwyczaj także większą ilość wydzielanego ciepła. To zmusza producentów sprzętu do poszukiwań optymalnych systemów chłodzenia. W trakcie targów Computex 2023 firma MSI zaprezentowała rozwiązania, nad którymi pracuje. Mają one nie tylko obniżyć temperaturę kart, ale także zmniejszyć ich rozmiary. Problem z masywnymi konstrukcjami dotyczy zwłaszcza wyżej pozycjonowanych modeli z rodziny Ada Lovelace.

MSI zaprezentowało szereg rozwiązań technicznych, które mają doprowadzić do zwiększenia wydajności systemów chłodzenia kart graficznych. Pokazano też cieńsze modele układów GeForce RTX 4000.

MSI zaprezentowało kilka rozwiązań, które obniżają temperaturę w różnym zakresie. Należy zaznaczyć, że w przyszłości możliwe będzie zastosowanie kombinacji nawet kilku z nich jednocześnie, co z pewnością będzie miało miejsce w przypadku modeli przeznaczonych dla entuzjastów sprzętowych. Pierwsze rozwiązanie nosi nazwę Dynamic Bimetallic Fins. Po zewnętrznych stronach żeber układu chłodzenia zastosowano aluminiowe płytki, a środek wypełniono miedzią. W rezultacie otrzymano żebra o grubości 1 mm, czyli znacznie cieńsze niż w powszechnie wykorzystywanych obecnie rozwiązaniach. Kombinacja dwóch metali i większe zagęszczenie żeber ma przyczyniać się do obniżenia temperatury nawet o 3 °C.

Kolejne rozwiązanie wykorzystuje cooler termoelektryczny (TEC – Thermoelectric Cooler). Płytka TEC pokrywa układ graficzny oraz pamięć, a ciecz chłodząca odprowadza nadmiar temperatury do radiatora. Takie rozwiązanie nie jest pozbawione ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji i wymaga odpowiedniego zasilania, żeby mogło funkcjonować, ale w przypadku produktów, które trafią na rynek kwestie te zostaną z pewnością rozwiązane. Zaletą jest duża wydajność nawet w przypadku bardzo kompaktowych systemów. Z racji kosztu, który wiąże się z blokami typu TEC, takie rozwiązanie trafi zapewne tylko do sprzętu z wyższej półki cenowej (o ile w ogóle ostatecznie doczeka się debiutu w przypadku kart MSI).

Tajwańska firma zaprezentowała także trójwymiarową komorę parową, która nosi nazwę DynaVC. Cechą charakterystyczną jest tutaj połączenie w jedną całość standardowej komory parowej i rurek cieplnych, przez co nie jest wymagane żadne lutowanie. Jak argumentuje MSI, dzięki takiemu rozwiązaniu przepływ ciepła pomiędzy GPU, a rurkami, które mają go odprowadzać, jest dużo efektywniejszy. Na razie nie wiadomo, o ile pozwoli to docelowo zbić temperaturę układu. Potencjał DynaVC jest ponoć ciągle badany.

Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez MSI jest FushionChill. W praktyce jest to chłodzenie typu AIO, ale o znacznie bardziej kompaktowych rozmiarach. Całość jest na tyle mała, że będzie w stanie zmieścić się w osłonie karty graficznej. Kluczowa jest w tym przypadku rola radiatora, który jest głębszy i charakteryzuje się większym zagęszczeniem żeber. Spośród wszystkich rozwiązań zaprezentowanych przez MSI podczas Computex 2023, to właśnie to prezentuje najlepszą wydajność. Można liczyć na temperatury niższe o 10 °C, ale nie jest to dziwne biorąc pod uwagę fakt, że to chłodzenie cieczą.

Tajwańska firma zaprezentowała także karty graficzne z serii Gaming X Slim, które mają być odpowiedzią na problem coraz masywniejszych konstrukcji. Jako pierwszy z tej serii na rynku zadebiutuje model GeForce RTX 4070 Ti, który jest nieporównywalnie cieńszy od dotychczasowych propozycji. Być może nawet obędzie się w tym przypadku bez odpowiedniego wspornika podtrzymującego konstrukcję. Docelowo warianty Gaming X Slim mają pojawić się także w przypadku innych modeli z rodziny Ada Lovelace, nie wyłączając GeForce RTX 4090 i RTX 4080. MSI zapewnia, że bardziej kompaktowa konstrukcja nie odbije się negatywnie na wydajności chłodzenia.

Źródło: PC Gamer, WCCFTech, TweakTown