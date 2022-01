MSI Vigor GK71 Sonic i Vigor GK50 Low Profile TKL - nowe, dobrze zapowiadające się klawiatury mechaniczne

MSI zaprezentowało dwie nowe klawiatury mechaniczne. Pierwszą jest pełnowymiarowa konstrukcja oparta o autorskie przełączniki Sonic Red, druga zaś to znany model niskoprofilowy, który odtąd dostępny jest już także w wersji TKL. Obie klawiatury są dedykowane zwłaszcza fanom FPS-ów, gier MOBA i wszystkich innych produkcji o dynamicznej rozgrywce, w których - jak ujmuje to sam producent - liczy się każdy ułamek sekundy. Pełnowymiarowy model MSI Vigor GK71 Sonic jest dostępny w sprzedaży w cenie 499 złotych, z kolei niskoprofilowy MSI Vigor GK50 Low Profile TKL w cenie 429 złotych. A teraz pora już na szczegóły.

MSI Vigor GK71 Sonic to konstrukcja wykonana przy użyciu aluminium (korpus), uraczona podkładką pod nadgarstki z zapamiętującej kształty pianki. Model wyposażono w autorskie przełączniki liniowe MSI Sonic Red, których żywotność wynosi 70 mln. kliknięć. Aby zapewnić minimalny czas reakcji w dynamicznych grach, klawisze do aktywacji potrzebują siły zaledwie 35 g. Punkt aktywacji znajduje się na dystansie 1,9 mm, a maksymalny pełny ruch klawisza to 4 mm. W klawiaturze zastosowano także przezroczyste nasadki na przełączniki – MSI ClearCaps, co wraz w podświetleniem RGB LED zapewnia ciekawe efekty wizualne. Klawiatura posiada też przyciski multimedialne oraz podwójne pokrętło, którym można sterować dotykając go od góry lub z boku klawiatury. Specyfikację dopełnia przewód w materiałowym oplocie, który można poprowadzić pod spodem urządzenia, dzięki dedykowanym przepustom.

Drugą nowością jest MSI Vigor GK50 Low Profile w wersji TKL. To kompaktowa propozycja dla graczy, którzy chcą zaoszczędzić miejsce na biurku. Wierzchnia warstwa pokryta jest szczotkowanym aluminium, co podnosi wytrzymałość, a specjalne ośmiokątne nasadki klawiszy zapewniają nowoczesny wygląd. Co zaś tyczy się przełączników - zdecydowano się tu na switche Kailh Low Profile White Clicky o żywotności do 50 mln. kliknięć. Całość ma 34 mm wysokości i - jak zapewnia producent - będzie się dobrze trzymała powierzchni biurka za sprawą stabilnych, antypoślizgowych i podwójnych nóżek. Dodatkowo w opakowaniu z klawiaturą znajdziemy pokrowiec do jej transportu, ważną informacją jest także to, że klawiaturę uzbrojono w odczepiany przewód na USB-C, który to jest dodatkowo uraczony materiałowym oplotem.

