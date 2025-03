MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC - wycofanie kart graficznych ze względu na zagrożenie pożarowe okazało się fałszywe

GeForce RTX 5090 coraz bardziej przypomina pyrrusowe zwycięstwo na rynku konsumenckich GPU. Problemy z wypalającymi się gniazdami 12V-2×6, oszczędności w konstrukcji zasilania GPU, brakujące jednostki ROP, a także ograniczona dostępność i astronomiczne ceny sprawiają, że sytuacja wokół tego modelu jest daleka od ideału. Ostatnio w sieci ponownie zawrzało po doniesieniach, jakoby niektóre egzemplarze musiały wrócić do dystrybutora ze względu na ryzyko pożaru.

W holenderskim sklepie pięć kart graficznych MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC miało zostać zwróconych do dystrybutora ze względu na rzekome zagrożenie pożarowe. Jednak sprawa szybko okazała się nieporozumieniem, a informacje te miały zostać podane bez pokrycia w rzeczywistości.

Historia zaczęła się, gdy klienci holenderskiego sklepu Your Game Specialist otrzymali niezwykle interesującego maila. Poinformowano w nim, że zakupione przez nich karty graficzne MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC nie mogą zostać wysłane i muszą wrócić do dystrybutora. W treści rzekomej wiadomości od sprzedawcy znalazła się następująca informacja: „NVIDIA wycofała dużą liczbę kart graficznych z powodu różnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Obecnie mamy na stanie pięć sztuk tego modelu, ale wszystkie muszą zostać zwrócone z powodu zwiększonego ryzyka pożaru. W takiej sytuacji nie stosujemy żadnych priorytetów – wszyscy klienci są traktowani jednakowo, zgodnie z kolejnością składania zamówień i rezerwacji kart graficznych.”.

KitGuru, do którego trafiła ta wiadomość od jednego z czytelników, postanowiło zweryfikować jej autentyczność. Redakcja skontaktowała się z przedstawicielami MSI i NVIDIA, jednak nie uzyskała żadnych informacji potwierdzających rzekome wycofanie kart. Dodatkowo w rozmowie z przedstawicielem brytyjskiego sprzedawcy SCAN ustalono, że w Wielkiej Brytanii nie ogłoszono żadnego wycofania tego modelu. Co więcej, nasza redakcja PurePC również podjęła próbę wyjaśnienia sprawy, kontaktując się bezpośrednio ze sklepem Your Game Specialist. Przedstawiciel sklepu stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, stwierdzając: „Po wewnętrznym zapoznaniu się z kwestią możemy potwierdzić, że twierdzenia zawarte na załączonym obrazie dotyczące ryzyka pożaru są fałszywe. Nie ma żadnych znanych problemów związanych z bezpieczeństwem karty graficznej MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC, a ani MSI, ani NVIDIA nie wydały żadnego wycofania, ostrzeżenia ani powiadomienia w tej sprawie.”.

W momencie pisania niniejszej aktualności głos zabrało również MSI, publikując oficjalne stanowisko w tej sprawie: „Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, 06.03.2025 roku dowiedzieliśmy się z artykułu na stronie KitGuru, że holenderski sklep – Your Game Specialist – poinformował klienta, iż nie jest w stanie zrealizować jego zamówienia, ponieważ pięć kart graficznych GeForce RTX 5090 32G Suprim SOC naszej marki zostało rzekomo wycofanych z rynku z powodu zagrożenia pożarowego. W związku z tym pragniemy wyjaśnić, że oskarżenia są absolutnie fałszywe, żaden program wycofywania produktów nie jest aktualnie w trakcie realizacji, a nasze produkty nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że wspomniany sklep nie jest jednym z autoryzowanych partnerów MSI.”

Mimo to KitGuru informuje, że otrzymane od klienta maile, włącznie z potwierdzeniami płatności za kartę, są autentyczne. Najprawdopodobniej doszło do nieporozumienia mailowego lub sam klient nie ujawnia pełnego kontekstu sprawy, co mogło wpłynąć na całą sytuację. Niemniej jednak z naszej perspektywy najważniejsze jest to, że do niczego poważnego nie doszło, a karty nie zostały wycofane. Szkoda tylko, że dostępność układów z rodziny GeForce RTX 5000 wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Źródło: PurePC, KitGuru, MSI