NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU - Mobilne układy graficzne z cechą charakterystyczną Blackwell, czyli z brakującymi ROP-ami

Od kilku tygodni w sieci nie brakuje informacji na temat defektu kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, w wyniku którego pewny odsetek wyprodukowanych modeli charakteryzuje się zmniejszoną liczbą jednostek ROP, co prowadzi do spadku wydajności w zakresie od kilku do nawet ponad 10 procent. Wada dotyczyła niemal wszystkich układów Blackwell: od GeForce RTX 5090 do GeForce RTX 5070 Ti. Teraz okazuje się, że problem występuje także w mobilnych odpowiednikach.

Według najnowszych doniesień, choroba układów graficznych NVIDIA Blackwell (tzw. Brakujące ROP-y) dosięgła także mobilne warianty GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Może to spowodować niewielkie opóźnienie premiery.

Pierwsze laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU, miały trafić do sprzedaży jeszcze przed końcem miesiąca, obecnie jednak premiera w marcu stanęła pod znakiem zapytania. Według informacji, jakie opublikował niemiecki portal Heise Online, mobilne układy GeForce RTX 5000 Laptop GPU również mają defekt w postaci zmniejszonej liczby jednostek ROP. Wynika to z faktu, że Blackwell dla notebooków w pierwszym rzucie był produkowany na tych samych liniach co desktopowe warianty. NVIDIA miała potwierdzić partnerom OEM o zaistniałej sytuacji, w wyniku czego producenci notebooków postanowili przeprowadzić odpowiednie testy weryfikacyjne, zanim sprzęt trafi do sprzedaży.

Wadliwe egzemplarze układów Blackwell mają dotyczyć wszystkich trzech z dotychczasowych modeli, a więc GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Heise Online dodatkowo wskazuje, że dopiero teraz rozpoczęto masową produkcję notebooków z układami GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Jest to związane z bardzo późnym udostępnieniem przez NVIDIĘ finalnego BIOS-u dla partnerów OEM. Dodatkowo na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy notebooki, które będą dostępne w sprzedaży (czy to pod koniec marca czy już w kwietniu), będą wolne od wady ROP-owej, czy nadal będą się przewijać niesprawdzone dokładnie egzemplarze. Tak czy inaczej cała sytuacja jest już naprawdę kuriozalna, bowiem dotyczy już prawie całej generacji Blackwell (chyba tylko GeForce RTX 5070 jest wolny od wady, a przynajmniej nie ma żadnej informacji o problematycznych modelach).

Źródło: Heise Online