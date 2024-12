Moore Threads MTT X300 - chińska karta graficzna, którą stworzono do edycji wideo oraz oprogramowania CAD

Chińskie przedsiębiorstwo Moore Threads zaprezentowało nową kartę graficzną, która przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych. Mowa o obróbce wideo, projektowaniu (CAD), czy też modelowaniu informacji o budynkach (BIM). Firma zapewnia, że wydajność w zakresie przetwarzania grafiki 3D wzrosła kilkukrotnie w porównaniu z poprzednikiem - MTT S50. Nowość korzysta z architektury MUSA drugiej generacji i oferuje przyzwoitą pojemność pamięci VRAM.

Moore Threads przedstawiło nową kartę graficzną, która skierowana została na rynek profesjonalny. Edycja X300 opiera się na architekturze MUSA drugiej generacji i ma kilkukrotnie szybciej przetwarzać grafikę 3D od MTT S50.



Moore Threads MTT S3000

Moore Threads jest coraz bardziej rozpoznawalną marką, choć w swojej ofercie nie ma jeszcze zbyt wielu modeli kart graficznych. Firma wprowadziła na chiński rynek odsłony do obsługi dużych modeli językowych (LLM), gier wideo, jak również te, które mają się sprawdzić w profesjonalnych zadaniach. W przypadku ostatniej kategorii do tej pory mieliśmy do czynienia z wariantem MTT S50, a teraz dołączył do niego Moore Threads MTT X300. Nie tylko korzysta ze wspomnianej drugiej generacji architektury MUSA, ale może się również pochwalić dwukrotnie wyższą liczbą jednostek o tej samej nazwie. Moc obliczeniowa FP32 wzrosła z 5,2 do 14,4 TFLOPS.

Moore Threads MTT S50 Moore Threads MTT X300 Architektura MUSA 1. generacji MUSA 2. generacji Jednostki MUSA 2048 4096 Moc obliczeniowa FP32 5,2 TFLOPS 14,4 TFLOPS Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bitowa Przepustowość pamięci Brak informacj 448 GB/s Magistrala PCIe Gen3 x16 PCIe Gen5 x16 Złącza wideo 1 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1

3 x DisplayPort 1.4a Maksymalna rozdzielczość 7680 x 4320 px TGP 85 W 255 W Wymiary 264,4 x 126,6 mm 285 x 112 x 49 mm

Szyna danych pozostała 256-bitowa, natomiast pojemność pamięci VRAM zwiększono do 16 GB. Na pokładzie znalazło się także miejsce dla nowszych złącz wideo, takich jak DisplayPort 1.4a oraz HDMI 2.1. Oczywiście większe możliwości idą w parze z dużo wyższym poborem mocy, który w tym przypadku będzie mógł wynieść nawet 255 W. Możemy liczyć na sprzętową obsługę dekodowania formatów wideo, takich jak AV1, H.264, H.265, VP8, VP9, ​​​​AVS, AVS2, MPEG4, MPEG2 i kodowania AV1, H.264, H.265. Moore Threads MTT X300 jest w stanie jednocześnie kodować lub dekodować do 36 strumieni wideo (w 1080p przy 30 kl/s). Spotkamy się przy tym ze wsparciem dla Unreal Engine, Unity, Cesium, ORGE i osgEarth. Na ten moment brakuje informacji na temat ceny i daty premiery, a przy tym nie znamy oficjalnego wyglądu nowości.



Moore Threads MTT S50

Źródło: Moore Threads, TechPowerUp