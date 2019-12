ASUS TUF Gaming VG279QM - monitor z odświeżaniem 280 Hz

Pomału zbliżają się targi CES, na których prezentowane będą nowości z branży IT. Oczywistym jest również to, że im bliżej tych targów tym coraz więcej mniej lub bardziej kontrolowanych wycieków pojawi się w internecie. Tak jest również tym razem, ponieważ jeden z chińskich sklepów przedwcześnie ujawnił informacje na temat monitora firmy ASUS, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, a który najprawdopodobniej pojawi się właśnie na targach CES. Mowa konkretnie o monitorze ASUS TUF Gaming VG279QM, który cechuje się przede wszystkim wyjątkowo wysokim odświeżaniem wynoszącym aż 280 Hz. Czym jeszcze charakteryzuje się nadchodzące urządzenie tajwańskiej firmy?

ASUS TUF Gaming VG279QM to nowy, nadchodzący monitor od tajwańskiego producenta, który cechuje się m.in. zastosowaną matrycą IPS, odświeżaniem na poziomie 240 Hz oraz wsparciem dla HDR.

ASUS TUF Gaming VG279QM to nowy monitor dla graczy, który został wyposażony w 27-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. W porównaniu do innych monitorów, tutaj otrzymamy jeszcze wyższe odświeżanie, wynoszące aż 280 Hz. Oprócz tego urządzenie będzie posiadać również certyfikat G-SYNC Compatible (obsługa w przedziale od 48 do 280 Hz). Typowa jasność matrycy wynosi 300 Hz, jednak sprzęt i tak jest zgodny (przynajmniej w teorii) z HDR i posiada odznaczenie DisplayHDR 400. Kontrast statyczny to 1000:1, czyli podobnie jak w wielu innych monitorach z panelami IPS.

Deklarowane przez producenta pokrycie barw sRGB wynosi w tym wypadku 99%. Sam panel jest 8-bitowy, co oznacza, że ilość wyświetlanych kolorów wynosi 16,7 mln. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms, a do tego posiada on funkcję ELMB-Sync, która pozwala na jednoczesne użycie techniki Variable Refresh Rate (VRR) oraz redukcji rozmycia. Jeśli chodzi o zastosowane porty, to monitor firmy ASUS posiada dwa porty HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.2. Według chińskiego sklepu, cena monitora wynosi 3699 juanów, czyli około 2025 zł bez podatku VAT. Dokładna data premiery sklepowej urządzenia ASUS TUF Gaming VG279QM nie jest wciąż znana.

Źródło: Hardwareluxx