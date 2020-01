Acer Predator X32, X38 oraz CG552K - nowe monitory dla graczy

Lada moment rozpoczną się targi CES w Las Vegas, podczas których zobaczymy mnóstwo nowości z branży technologicznej. Choć w dużej mierze CES opiera się o zagadnienia związane z telewizorami, robotami czy całą gamą elektronicznych cudów, nie zabraknie także nowości dla fanów komputerowej elektroniki. Wprawdzie jedną z najciekawszych prezentacji będzie konferencja AMD, jednak nie zabraknie także premier od innych producentów. Jedną z firm jest Acer, który na targi CES przywiózł sporo nowości z segmentu laptopów oraz monitorów. O niektórych modelach notebooków wciąż jeszcze nie wolno pisać, dlatego na pierwszy ogień pójdą monitory. W tej sekcji Acer ma w tym roku do pokazania trzy ciekawe nowości przeznaczone dla graczy - monitory Predator X32, Predator X38 oraz Predator CG552K.

Acer na targi CES w Las Vegas przywiózł trzy nowe monitory dla graczy: Predator X32, Predator X38 oraz Predator CG552K. Niestety wszystkie modele będą naprawdę drogie w momencie rynkowego debiutu.

Zaczniemy od największego modelu, czyli monitora Predator CG552K. Reklamowany jest on jako monitor dla graczy konsolowych, a premiera sklepowa przewidziana na 4 kwartał 2020 roku wskazuje, że został przygotowany z myślą już o Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Wyposażony został w 55-calową matrycę OLED o rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Niestety szczytowa jasność nie została podana przez producenta, z kolei typowa wynosi około 400 nitów. Ze względu jednak na charakterystykę OLED-ów, w trybie HDR będzie można uzyskać średnio 600-700 nitów. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, z kolei czas reakcji matrycy to 0,5 ms. Ekran wspiera szeroką paletę barw DCI-P3, a odwzorowanie gamy wynosi 98,5%. Monitor wyposażono w trzy porty HDMI 2.0 (obsługujące Variable Refresh Rate), dwa porty DisplayPort 1.4, port USB typu C oraz po jednym USB 3.0 typu A i USB 2.0 (również typu A). Urządzenie posiada także dwa głośniki po 10W każdy. Cena monitora Acer Predator CG552K w Polsce wyniesie 11 999 złotych.

Drugi monitor to Acer Predator X38. Wyposażony został w 37,5-calowy, zakrzywiony (promień krzywizny to 2300R) ekran IPS o rozdzielczości 3840x1600 pikseli (matryca ultrapanoramiczna). Częstotliwość odświeżania wynosi 175 Hz, a do tego dochodzi wsparcie dla techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC. Sprzęt posiada również certyfikat VESA DisplayHDR 400, co oznacza wsparcie dla techniki HDR, gdzie jasność matrycy wyniesie szczytowo około 400-500 nitów. Sprzęt ma cechować się fabryczną kalibracją oraz wiernym odwzorowaniem barw - uśredniony błąd deltaE ma być niższa niż punkt. Pokrycie barw DCI-P3 wynosi 98%. Ergonomiczny stojak zwiększa komfort oglądania i umożliwia ustawienie monitora w optymalnej pozycji: nachylenie można regulować w zakresie od –5 do 35 stopni, obrót o +/– 30 stopni, a wysokość — w zakresie 13 cm. Wśród złączy nie zabraknie portów HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2. Do tego dochodzą łącznie cztery złącza USB 3.0 oraz dwa głośniki po 7W każdy. Premiera Acera Predator X38 w Polsce planowana jest na przełomie maja i czerwca w cenie 9999 złotych.

Trzecim i ostatnim monitorem dla graczy będzie Acer Predator X32. Jak sama nazwa wskazuje, w tym wypadku otrzymamy 32-calowy ekran IPS, cechujący się rozdzielczością Ultra HD (3840x2160 pikseli) oraz wsparciem dla technologii NVIDIA G-SYNC Ultimate. Nie brakuje także funkcji lokalnego wygaszania (choć producent nie podaje ile dokładnie niezależnych stref podświetlenia znajduje się w monitorze) oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Sprzęt posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1400, co oznacza możliwość uzyskania szczytowej jasności (przy użyciu local dimming) na poziomie do 1400 nitów. Zastosowana matryca cechuje się pełną, 10-bitową głębią kolorów oraz wierną reprodukcją barw (błąd deltaE mniejszy niż punkt). Odwzorowanie barw Adobe RGB oraz Rec. 2020 wynosi odpowiednio 99% oraz 89,5%, dzięki czemu monitor ma również dobrze sprawdzać się w obróbce materiałów foto/wideo. Predator X32 jest też wyposażony w dwa głośniki stereo o mocy 4W każdy. Ponadto posiada następujące porty: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 oraz 4x USB 3.0. Niestety i ten monitor będzie potwornie drogi, bowiem cena będzie wynosić 14 499 złotych. Premiera Acera Predator X32 w Polsce w lipcu 2020 roku.

Źródło: Acer, PurePC