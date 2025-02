Microsoft dąży do uniezależnienia się od NVIDII w segmencie związanym ze sztuczną inteligencją. Autorskie chipy w drodze

W ostatnim okresie ze względu na silny rozwój aspektów związanych ze "sztuczną inteligencją" to właśnie NVIDIA wysunęła się na prowadzenie. Jednostki, które odpowiadają za wykonywaniem obliczeń w tym zakresie, czyli NVIDIA H100 oraz A100, są obecnie rozchwytywane wśród firm. Popyt jest tak duży, że aktualnie ich ceny sięgają ogromnych kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Ten aktualny trend przyczynił się do monopolu, któremu na ten moment nic nie grozi. Nadchodzi jednak ofensywa ze strony Microsoftu.

Najnowsze doniesienia wskazują, że już niebawem na konferencji Microsoft Ignite poznamy szczegóły dotyczące autorskich układów firmy, które wejdą w szranki z jednostkami od NVIDII w zakresie obliczeń związanych ze "sztuczną inteligencją". Jest więc szansa na przełamanie monopolu Zielonych.

Wszelkich szczegółów związanych z nowymi chipami Microsoftu dowiemy się na corocznej konferencji pod nazwą Microsoft Ignite. W tym roku wydarzenie przypadnie na okres od 14 do 17 listopada, a odbędzie się ono w Seattle. Całość już teraz jest sygnowana zapisem o "sztucznej inteligencji". Firma ma pokazać, co udało jej się osiągnąć w tym zakresie, a także przedstawić swój pierwszy autorski układ, który znajdzie swoje zastosowanie w centrach danych. Obecnie to NVIDIA rozdaje karty w tym aspekcie, więc uniezależnienie się od niej wyjdzie tylko z korzyścią dla Microsoftu - szczególnie kluczowe może się to okazać w perspektywie następnych kilku lat.

Informacje wskazują jednak, że Microsoft nie ma zamiaru od razu poprzestać korzystania z układów NVIDII. Natomiast wykorzystanie swoich rozwiązań pomoże mu konkurować z innymi gigantami w tej dziedzinie, takimi jak Google, czy Amazon, które już teraz funkcjonują, właśnie opierając się o autorskie jednostki. Nie znamy natomiast nawet cząstkowej specyfikacji na ten moment, więc nie można jeszcze powiedzieć, czy układy Microsoftu okażą się naprawdę konkurencje w stosunku do NVIDII. Natomiast spoglądając na całokształt sytuacji, można rzec, że dołączenie innych firm do działań powziętych przez Giganta z Redmond jest tylko kwestią czasu.

Źródło: TechPowerUp