Microsoft chce zasilać w przyszłości swoje centra danych za pomocą małych reaktorów nuklearnych

Funkcjonowanie centrów danych pochłania bardzo dużo energii elektrycznej. Marzeniem wielu firm jest samowystarczalność w tym zakresie. Częściowo problem rozwiązują odnawialne źródła energii, ale wciąż nie są one na tyle wydajne, żeby w pełni zastąpić zasilanie z innych źródeł. Ciekawy pomysł na przyszłość ma Microsoft. Okazuje się, że serwery firmy mogą być w przyszłości zasilane z modularnych reaktorów nuklearnych.

Z najnowszego ogłoszenia o pracę zamieszczonego przez Microsoft wynika, że firma planuje zasilać w przyszłości swoje centra danych z małych reaktorów nuklearnych. Technologia ta jest jednak na razie jeszcze w fazie prototypów.

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, usługi chmurowe i wszechobecna cyfryzacja sprawiają, że centra danych są jednym z większych konsumentów energii elektrycznej. To skłania firmy będące ich właścicielami do poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania. Microsoft zamieścił niedawno nową ofertę pracy dla specjalisty w zakresie energetyki nuklearnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmowała się między innymi planowaniem i implementacją strategii zakładającej wykorzystanie SMR (Small Modular Reactors), czyli małych modularnych reaktorów nuklearnych.

Technologia SMR jest ciągle w fazie prototypowej, ale wygląda na to, że firma z Redmond głęboko wierzy w jej sukces. Małymi reaktorami nuklearnymi mają być w przyszłości zasilane serwery usług chmurowych firmy, a także rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Lista wymagań wobec kandydatów jest obszerna (podobnie jak zakres obowiązków), ale trzeba pamiętać, że to stanowisko wymagające wysokiego poziomu specjalizacji. Można liczyć na płacę z przedziału od 133 tys. do 282 tys. dolarów na rok. Warto odnotować, że Bill Gates, założyciel i były prezes Microsoftu, także jest wielkim zwolennikiem innowacyjnych reaktorów nuklearnych.

Źródło: Microsoft, TechSpot