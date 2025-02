Meta jeszcze w tym roku ma wypuścić własny chip Artemis. Przejmie on część zadań związanych z obsługą sztucznej inteligencji

Choć NVIDIA odgrywa na razie wiodącą rolę w kwestii produkcji rozwiązań sprzętowych przeznaczonych do obsługi AI, to sytuacja rynkowa prawdopodobnie nieco się w przyszłości zmieni. Wiele dużych podmiotów jest w trakcie prac nad chipami, które będą mogły być wykorzystywane w tego typu zadaniach. Jednym z nich jest firma Meta. Jak podają źródła, jeszcze w tym roku światło dzienne może ujrzeć chip Artemis, który zastąpi częściowo układy NVIDII.

Firma Meta przygotowuje się do produkcji i implementacji chipów Artemis, które przejmą od układów NVIDII część zadań związanych z procesem wnioskowania sztucznej inteligencji.

Artemis będzie drugiej generacji chipem opracowywanym wewnętrznie przez amerykańską firmę (pierwsza generacja nie jest i nie będzie dostępna komercyjnie). W praktyce jego zastosowanie może docelowo przełożyć się na pokaźne oszczędności zarówno w kwestii zakupu chipów od NVIDII, jak i wydatków związanych z kosztami energii elektrycznej. Jeszcze w tym roku Artemis trafi prawdopodobnie do produkcji i zostanie zainstalowany w pierwszych centrach danych firmy Meta. Co ważne jednak, sprzęt nie zastąpi w pełni układów graficznych dedykowanych sztucznej inteligencji. Spółka ma wykorzystywać oba te rozwiązania równolegle.

Najnowszy chip będzie używany przede wszystkim do procesu określanego terminem "wnioskowania" (inference), który Meta wykorzystuje coraz powszechniej w swoich usługach. Pozwoli to odciążyć znacząco układy NVIDIA H100, w celu spożytkowania ich potencjału do treningu sztucznej inteligencji. Warto odnotować, że spółka pracuje też nad bardziej zaawansowanym rozwiązaniem, które będzie nadawało się zarówno do wnioskowania, jak i treningu AI. Własny sprzęt tego typu zapowiedziały też Google, Amazon i Microsoft.

