Mafia: The Old Country - pierwsza zapowiedź wyczekiwanego powrotu do gangsterskiej sagi

Wstępne zapowiedzi nowej części serii pojawiły się jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku. Od tamtego czasu nie dostaliśmy specjalnie dużo konkretów, ale nie było raczej większych wątpliwości, że Hangar 13 niebawem wypuści kolejny rozdział - który technicznie rzecz biorąc cofnie nas o całe dekady w stosunku do poprzednich odsłon. Pojawiły się pewne przecieki, ale już teraz, po prezentacji na The Game Awards, możemy przyjrzeć się całemu materiałowi.

W trakcie tegorocznego The Game Awards wreszcie zawitał zwiastun Mafia: The Old Country, przedstawiający zarys historii.

Seria Mafia lata świetności ma już za sobą. Najnowsza jak dotąd część jest zdecydowanie najgorzej oceniana, natomiast w ostatnich latach przede wszystkim powróciły dwie pierwsze odsłony - jedynka jako dobrze oceniany remake, dwójka zaś - już znacznie gorzej - remaster. Ale fani mają bez wątpienia na co czekać, Hangar 13 najwyraźniej przygotowuje grę, która może spróbować nawiązać do największych sukcesów. A przynajmniej najnowszy trailer z The Game Awards mógł rozwiać wiele wątpliwości wśród weteranów.

Mafia: The Old Country (polskie tłumaczenie to najwyraźniej, cóż, Dawne strony) skupia się na przedstawieniu sycylijskiego półświatka datowanego jeszcze na początek XX wieku. Bohaterem tej historii będzie Enzo, młodzieniec, któremu udało się przetrwać w kopalni siarki, a teraz otrzymał wielką szansę od losu, dołączając do mafijnej rodziny Dona Torisiego. Czekają nas zatem znacznie bardziej prymitywne starcia w okresie, gdy cały ten proceder dopiero co raczkował i mocno kinowe doświadczenie. Premiera w przyszłym roku.

Źródło: Mafia Game (Youtube)