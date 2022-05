Mafia 4 - wiemy dokąd zabierze nas nowa gra studia Hangar 13. Będą też gameplay'owe zmiany

Nieco ponad tydzień temu serwis Kotaku doniósł, że gra pt. Mafia 4 jest już w produkcji, a fabularnie ma być ona prequelem całej trylogii. Wskazywałoby to np. na osadzenie akcji we wczesnym okresie międzywojennym, choćby w latach 20. XX wieku. Teraz z kolei, za sprawą informacji zawartych w podcaście pt. XboxEra pojawiły się kolejne, zazębiające się z poprzednimi przecieki. Zgodnie z nimi, gra przeniesie nas na Sycylię z pogranicza XIX i XX wieku. Wiadomo także, że deweloperzy zdecydowali się opowiedzieć historię rodziny Don Salieriego, czyli szefa Tommy'ego z Mafii. To jednak wciąż nie wszystkie nowe informacje.

Jak się okazuje, kolejna Mafia ma być dla odmiany nieco bardziej liniowa niż ostatnie odsłony. Wszystko dlatego, że gra ma mocniej niż dotąd skupiać się na narracji. Do tej pory udało się nam już dowiedzieć, że nowa gra nie powstaje na autorskim silniku z trzeciej części, a twórcy opierają się na Unreal Engine 5. Patrząc wstecz (na Mafię 3 oraz na Mafię: Wersję Ostateczną), odejście od silnika Illusion Engine wydaje się być bardzo dobrą decyzją. Wracając jednak do sedna - podcast, o którym mowa była we wstępie tego newsa, znajdziecie poniżej:

Mafia to seria przygodowych gier akcji, pierwotnie stworzona i rozwijana przez 2K Czech (dawniej Illusion Softworks). Od trzeciej części gry są jednak tworzone przez wspomniane już studio Hangar 13 i wydawane przez 2K Games. Akcja gier rozgrywa się w fikcyjnych miejscach, wzorowanych na amerykańskich miastach, i zazwyczaj ma miejsce w otoczeniu historycznym - od Lost Heaven z czasów Wielkiego Kryzysu, po New Bordeaux z lat 60. XX wieku. Rozgrywka proponuje otwarty świat, w którym gracz może wybierać misje, aby rozwijać historię, a także angażować się w działania poboczne, choć w bardziej liniowy sposób.

Źródło: Zing