Logitech rozpoczął wpółpracę z iFixIt. Będzie można samodzielnie naprawić 11 modeli myszek producenta

Nie ma co ukrywać - myszki marki Logitech należą do jednych z bardziej udanych. Niezależnie czy mowa o modelach biurowych czy gamingowych. Niestety wiele z nich cierpi na konkretne bolączki związane ze scrollami czy switchami. Miło mi więc poinformować, że marka ogłosiła właśnie współpracę z iFixIt, dzięki czemu samodzielne naprawy pogwarancyjne powinny być proste jak bułka z masłem.

Logitech nawiązał współpracę z firmą iFixIt, dzięki czemu samodzielne naprawy pogwarancyjne myszek powinny być proste jak bułka z masłem.

Logitech przystępując do partnerstwa z iFixIt pragnie ułatwić konsumentom przedłużenie żywotności swoich komputerowych peryferiów. Ma się to stać nie tylko za sprawą oficjalnych poradników do napraw, ale także dzięki sprzedaży części zamiennych (baterie, switche) i specjalnych narzędzi. Na ten moment partnerstwo dotyczy jednak niestety tylko dwóch serii myszek biurowych. Mowa o popularnych Logitech MX Master oraz MX Anywhere.

Czy w przyszłości do tych modeli dołączą kolejne? Wszystko zależy od zainteresowania obecną ofertą. Temat powinien nabrać rozpędu bliżej jesieni, a może nawet zimy, jako że oryginalne części naprawcze do wyżej wymienionych serii zostaną udostępnione dopiero latem tego roku. Aha, no i trzeba też doprecyzować, że usługa będzie na start dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych. Mimo wszystko bardzo dobrze, że w tej materii coś drgnęło i może śladem Logitecha pójdzie wkrótce więcej komputerowych marek.

Źródło: Logitech