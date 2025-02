League of Legends - gra zaczęła wymagać modułu TPM 2.0. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich graczy

Jak wiadomo, w oficjalnych wymaganiach sprzętowych systemu Windows 11 widnieje konieczność posiadania modułu TPM 2.0. Choć nowsze procesory Intela i AMD takowy posiadają, to osoby mające starszy sprzęt muszą stosować obejścia, żeby mieć możliwość zainstalowania systemu. Wymóg posiadania TPM 2.0 wprowadzili także ostatnio deweloperzy gry League of Legends. Będzie to jednak znacząca przeszkoda wyłącznie dla ograniczonego grona graczy.

League of Legends do prawidłowego działania wymaga modułu TPM 2.0. Dotyczy to jednak tylko posiadaczy systemu Windows 11. Na wcześniejszej wersji "okienek" gra działa bez problemów także bez TPM 2.0.

TPM 2.0 jest od kilku dni wykorzystywany przez Vanguard, czyli system zapobiegający oszustwom w grze sieciowej studia Riot Games. Ku rozczarowaniu części graczy, zaowocowało to wyświetleniem u nich komunikatu błędu o symbolu VAN9001. Problem jest bezpośrednio powiązany z brakiem modułu TPM 2.0 i choć deweloperzy zapowiadali wcześniej, że jego obecność stanie się obowiązkowa, to wielu graczy zmiana i tak zaskoczyła. Na szczęście błąd występuje tylko na tych komputerach z Windowsem 11, które nie posiadają TPM 2.0. Grono poszkodowanych graczy jest zatem ograniczone, ponieważ, żeby zainstalować najnowszy system Microsoftu na tego typu urządzeniach, trzeba sięgać po nieoficjalne metody. Na taki krok decyduje się zaś stosunkowo niewielka grupa użytkowników. Brak TPM 2.0 na Windowsie 10 nie przeszkadza w bezproblemowej zabawie w League of Legends.

Według danych, które zostały zaprezentowane przez Riot Games, zaledwie 0,7% graczy LoL posiada Windows 11, nie mając jednocześnie TPM 2.0. Jest to oczywiście niewielki odsetek spośród wszystkich grających, jednak przekłada się to w praktyce na około 931 tys. osób (liczba aktywnych graczy LoL wynosi obecnie ponad 133 mln). Wątpliwe jest, by deweloperzy gry zdecydowali się wycofać wymóg posiadania omawianego modułu w przypadku systemów Windows 11. Jedynym rozwiązaniem dla osób nie posiadających go pozostaje zatem powrót do Windowsa 10 lub zakup nowego sprzętu. Warto odnotować, że nowa wersja LoL wymaga na Windowsie 11 także partycji systemowej GPT (co zresztą wiąże się z wykorzystaniem TPM 2.0). Osoby posiadające partycję MBR muszą zatem dokonać odpowiedniej konwersji, na przykład za pomocą narzędzi wbudowanych w system operacyjny Microsoftu.

