XPG Golden Summoner - Złota klawiatura za bagatela 10 000 USD

Każdy z nas lubi się czasami wyróżnić, bardziej lub mniej. Do tej pory w świecie komputerów pozwalało na to kolorowe podświetlenie ledowe. Jednak z upływem czasu RGB LED trafiło do niemal każdego produktu, zarówno w wysokim, średnim, jak i niskim segmencie cenowym. Tym samym nie jest już niczym wyjątkowym, a wielu użytkowników chętnie z niego szydzi. Co więc zrobić by wybić się ponad szary tłum? Zawsze można w starym dobrym stylu użyć złota. Nie, to nie żart. Gamingowa marka XPG, należąca do firmy ADATA, przygotowała mechaniczną klawiaturę dla graczy, która pokryta została 24-karatowym złotem. Jak przystało na szlachetny kruszec, cena 10 000 dolarów potrafi zawrócić w głowie.

XPG Golden Summoner z ceną prawie 40 000 złotych jest tym samym prawdopodobnie najdroższą na świecie klawiaturą komputerową dla graczy.

Marzyliście kiedyś o złotej klawiaturze komputerowej? Nie? Ktoś jednak miał taką zachciankę. Opisywany bowiem dzisiaj sprzęt, czyli XPG Golden Summoner, to wcale nie wymysł tajwańskich, szalonych naukowców projektantów, a jednego z fanów marki. Zwrócił się on z prośbą do XPG, a marka widząc powagę zapytania i grubość portfela potencjalnego klienta zdecydowała się spełnić niecodzienne życzenie. Przy okazji tworząc sześć dodatkowych egzemplarzy. Każdy z nich wyceniony na 10 000 dolarów, czyli około 38 079 złotych. Klawiatura nie trafi jednak do sklepów, a kupno możliwe jest tylko poprzez bezpośredni kontakt z producentem.

Oczywiście klawiatura nie została w całości wykonana ze złota. Klawisze to tworzywo sztuczne, zaś podstawa jest aluminiowa. Dopiero na taką bazę naniesione zostało 24-karatowe złoto. Pozwoliło to na obniżenie wagi oraz oczywiście ceny urządzenia. Osoby, które miały przyjemność poklikać w XPG Golden Summoner zgodnie twierdzą, że jest ona chłodna w dotyku. Cóż, jeśli macie niepotrzebne prawie 40 tysięcy złotych, a waszym hobby są komputery to już wiecie, na co możecie wydać swoje zaskórniaki. Zamiast złotych zębów będzie złota klawiatura.

Źródło: AnandTech